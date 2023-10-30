Emine Erdoğan’dan 100. yıl mesajı: Büyük fedakârlığın eseri

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Erdoğan mesajında şöyle dedi: “Şanlı tarihimizin en görkemli sayfalarından biri olan 29 Ekim 1923, 100’üncü yılını kutluyor. Bir asır önce eşsiz bir zaferle kurulan Cumhuriyetimiz, büyük bir milletin, büyük bir iradenin, büyük bir fedakârlığın eseri. Hepimiz için benzersiz bir gurur ve mutluluk vesilesi olan bugün, vatan sevdalısı bir milletin dirilişinin de yıldönümü. Gelecek nesillerimizin bu kahramanlık ruhunu, birlik ve beraberlik içinde koruyarak, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yaşatacağına yürekten inanıyorum. Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.”