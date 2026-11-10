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Emine Erdoğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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#10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü#Mustafa Kemal Atatürk#Emine Erdoğan
Emine Erdoğandan 10 Kasım Atatürkü Anma Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 10:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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#10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü#Mustafa Kemal Atatürk#Emine Erdoğan

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