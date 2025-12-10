×
Emine Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Güncelleme Tarihi:

Emine Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 14:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

İnsan hakları, insanın doğuştan taşıdığı onurun en yalın hakkıdır. 

10 Aralık, bu hakların korunmadığı her yer için yükselen bir vicdan çağrısıdır. 

Bugün, Filistin’de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştiriyor. 

Ve biz biliyoruz ki; adil bir dünya mümkündür. 

Yeter ki insan, insanın acısına duyarsız kalmasın; yeter ki hak, güçten değil, haktan yana büyüsün.

