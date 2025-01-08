Emine Erdoğan’a ‘Uluslararası Değer’ ödülü

Haberin Devamı

Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-Sen tarafından, Memur-Sen’in kurucusu, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan’ın 26’ncı ölüm yılı dolayısıyla, konfederasyonun genel merkezinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla 6. Mehmet Akif İnan Ödül Töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, çevre ve sürdürülebilirlik alanında başlattığı “Sıfır Atık Projesi” ile “Uluslararası Değer Ödülü”ne layık görüldü. Ödülü Emine Erdoğan adına Bakan Murat Kurum aldı. Bakan Kurum, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerindeki Sıfır Atık hareketini ödüllendirerek hem bir hakkı teslim ediyor hem de bizimle aynı duyarlılığa sahip olduğunuzu ilan ediyorsunuz” dedi.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MESAJ

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ödül törenine gönderdiği mesajda okundu. Erdoğan özetle “İsrail’in Kudüs’e yönelik saldırıları da yıllar öncesinden mısralarında anlatan eğitimci, şair, yazar Mehmet Akif İnan’ın yazdıklarının halen güncelliğini koruması, ölümsüz bir esere imza attığının büyük kanıtıdır” dedi.

ENGELLERİ SEVGİYLE AŞALIM

- EMİNE Erdoğan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı: “Unutmayalım ki gerçek engeller, farkındalıktan yoksun kalplerde saklıdır. Erişilebilir bir dünya, yalnızca bir hayal değil, hepimizin çabasıyla gerçeğe dönüşebilecek bir hedeftir. Görme engelli kardeşlerimizin karşılarına çıkan engelleri, sevgi, anlayış ve dayanışmayla aşalım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nın empatiyi büyütmeye ve toplumsal duyarlılığımızı pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum.”