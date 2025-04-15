Emine Erdoğan’a ‘En iyi Kadın Lider’ Ödülü

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Konuşmasında Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve 7 Ekim-23 Mart arasında ölen insanların listesini hatırlatan Erdoğan, “Bu liste, dünyanın en büyük utancı sayılmalıdır. Tam tamına 1516 sayfada, 50 binden fazla şehidin ismi var. Bunun 474 sayfası 15 bin 613 çocuğun isminden oluşuyor. 27 sayfası daha henüz birinci yaş günü kutlanmamış bebeklerle dolu” diyerek, şöyle devam etti:

EN GÜVENİLİR SIĞINAK

“2010’da Pakistan’daki büyük sel felaketinde, 2011’de kıtlığın ve iç savaşın yüzbinleri hayattan kopardığı Somali’de, 2012’de katliamların yaşandığı Arakan bölgesinde ve daha birçok insani krizde tarifsiz acılara şahit oldum. Fakat şahit olduğum bir şey daha vardı. O da felaket bölgelerine koşan güzel insanların hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük güçleriydi. Bu gördüklerim bana şunu öğretti ki ‘hayırseverlik’ yeryüzünün en güvenilir sığınağıdır.”

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EN CÖMERT ÜLKE TÜRKİYE

Emine Erdoğan, Küresel İnsani Yardım Raporları’na göre Türkiye’nin her yıl en çok insani yardım yapan ülkelerin ön sıralarında yer aldığını da vurguladı:

“Çoğunluğu Suriyeliler olmak üzere korunmaya ihtiyacı olan 4 milyon civarında mülteciyi ülkemizde ağırladık. Aktif bir şekilde İspanya’dan Lübnan’a, Küba’dan Vietnam’a, Madagaskar’dan Yunanistan’a kadar bir ihtiyacın hasıl olduğu her noktaya yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Biz, ah edene elimizi uzatırken onun dinine, ırkına, etnik kökenine bakmıyoruz.”

‘İNSANİ HİZMET TAKDİR ÖDÜLÜ’ ALMIŞTI

Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi’nce ilki 2008 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen forum, eşitlikçi ve barışçı bir dünyanın oluşmasına katkı sağlamak amacıyla mali ve fikri kaynakları mobilize etmeyi amaçlıyor. Emine Erdoğan, Myanmar’daki insanlık dramı başta olmak üzere mazlumlara ve yardıma muhtaçlara yönelik hayırseverlik failiyetleriyle Küresel Donörler Forumu’nca 2018’de “İnsani Hizmet Takdir Ödülü”ne layık görülmüştü.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Etkinliğe video mesaj gönderen Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi Başkanı Sheikha Aisha Bint Faleh Al Thani, Emine Erdoğan’a bu yılki forumun bir parçası olduğu için, Türkiye’ye de Gazze’ye yardım etme çabaları için teşekkür etti. Etkinlikte konuşan Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Humza Yousef ise Türkiye”nin Gazze’de güçlü bir liderlik sergilediğini belirtip, Emine Erdoğan’a hitaben, “ Pek çok kişi sessiz kalmayı tercih etmişti ama siz gerçekten sesinizi çıkarmayı tercih ettiniz” dedi.