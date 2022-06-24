"Emine Erdoğan'a AKM'de protesto" iddiasına yanıt

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Koreograf Raimondo Rebeck'in yönettiği, UNESCO himayesindeki Alisher Navoi Devlet Akademik Bolşoy Tiyatrosu'nun bale topluluğu tarafından icra edilen 'Lazgi, Ruhun ve Aşkın Dansı' geçtiğimiz günlerde AKM'de seyirciyle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösterim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okunmak istendiği sırada alkışlı protesto edildiği iddia edildi. Bu iddia birçok medya sitesi tarafından haberleştirildi.

DEMİRCAN, OLAYIN PERDE ARKASINI AÇIKLADI

Ancak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AKM'deki protestonun perde arkasını açıkladı:

"Özbekistan Sanat ve Kültürü Geliştirme Fonu tarafından Akmistanbul'da, muhteşem bir Lazgi Dans Performansı sahnelendi. Performans, maalesef bir gecikme'yle başladı.

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Özbekistan'ı temsilen performansın direktörü olan Sayın Saida Mirziyoyeva, programa yaklaşık 40 dakika geç iştirak edebildi. Bu nedenle istenmeyen bir gecikme yaşandı. Akmistanbul'da bulunan izleyiciler bu nedenle rahatsız oldular.

'ÇARPITMA VE YALAN HABERCİLİĞİN ÖRNEĞİ'

Gösterinin geç başlamasına ilişkin seyircinin alkış tepkisini, Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'a yönelik diye lanse edilmesi akla izana uymadığı gibi çarpıtma ve yalan haberciliğin başka bir örneği olmuştur.

Elde olmayan nedenlerle yaşanan gecikme nedeniyle izleyicilerin yüce gönlüne sığınıyoruz. Gösterilen haklı tepkiyi, bilinçli olarak yanlış yorumlayan, kişiler ve kurumlarla ilişkilendirenleri kınıyor, insafa davet ediyoruz."