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Emine Erdoğan’a ABD’de ödül

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#Emine Erdoğan#ABD#Ödül
Emine Erdoğan’a ABD’de ödül
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Müslüman Örgütler Konseyi (USCMO) tarafından düzenlenen törende, sosyal projeler, eğitim, çevre ve insani yardım alanlarında Müslüman kadınlara verilen ‘Uluslararası Başarı ve Topluma Katkı Ödülü’ aldı. Emine Erdoğan, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, “Bu kıymetli ödülü, dünyanın vicdanı olan ülkem adına kabul ediyorum” dedi.

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New York’ta düzenlenen törende USCMO Genel Sekreteri Osama Jammal tarafından karşılanan Emine Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

HAYIR YARIŞI

“Bu anlamda, medeniyet karnemiz, zarafetiyle insanı hayrete düşüren bir hayır yarışının örnekleriyle dopdoludur. İşte, insani yardım konusundaki reflekslerimizin ruhunu bu tarihsel deneyim oluşturuyor. Ne mutlu ki 2022 Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre, 2021 yılında da 'dünyanın en cömert ülkesi' olmaya devam ettik. Sevginin ve merhametin bir ülkenin karakteri olabileceğine dair güveni tazeledik.

Türkiye'nin insani yardım tecrübesi, bir dış politikadan çok daha fazlasıdır. 'Çorbada tuzum olsun, taşın altında elim olsun, komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen Türk halkının vicdan pusulasıdır.

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122 ÜLKEYE YARDIM

2020'de her 45 kişiden 1'i ihtiyaç sahibiyken 2021'de her 33 kişiden 1'i insani yardıma muhtaç hale geldi. Böyle bir vasatta, insani yardımlarımızı sadece ikili düzeyde değil, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla artırarak sürdürüyoruz. 2021 yılında, toplam 7.7 milyar dolar tutarındaki yardımlarımız başta Suriye, Somali, Filistin olmak üzere 122 ülkeye ulaştı.
Bizim yardım felsefemizde kardeşlerimizi elinden tutup ayağa kaldırmak, yıkılanı yerine koymak, imar ve ihya etmek var. Başta Kızılay, AFAD ve TİKA olmak üzere, tüm kurumlarımız, dünyanın dört bir yanına sadece yardım değil, insanlığın ölmediği inancını taşıyor.

MAZLUMLARIN SESİ

Bildiğiniz gibi, topraklarımız tarih boyunca, savaştan ve zulümden kaçmış insanlar için güvenli bir sığınak olmuştur. Bu sığınağın kapılarını Ukraynalı kardeşlerimize de açtık. Türkiye olarak Afrika'dan Ukrayna'ya, Filistin'den Suriye'ye kadar tüm mazlumların uluslararası platformlarda sesi olmaya devam edeceğiz. Dilerim ki bu çaba tüm insanlığın ortak çabası olsun.”

Emine Erdoğan’a ABD’de ödül

EN BÜYÜK MAĞDUR KADINLAR VE ÇOCUKLAR

Ziyaret ettiği tüm mazlum coğrafyalarda kadınların ve çocukların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini söyleyen Emine Erdoğan, şöyle devam etti: Ne yazık ki tüm bu krizlerin en büyük mağdurları, her zaman kadınlar ve çocuklar oluyor. O nedenle kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi, çocukların sağlıklı ve mutlu yaşamlar sürdürebilmesi için özel projeler geliştiriyoruz. 2016’da Türkiye’de açtığımız Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi, bunun en güzel bir örneğidir. Afrika’nın farklı ülkelerinden kadınların el emeklerini alıyor, bu adil pazarda satıyor ve gelirini olduğu gibi onlara gönderiyoruz.”

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#Emine Erdoğan#ABD#Ödül

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