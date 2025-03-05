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Emine Erdoğan, Yeşilay'ın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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#Emine Erdoğan#Yeşilay#Haber
Emine Erdoğan, Yeşilayın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 11:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yeşilay'ın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bağımlılıklara karşı verdiği mücadeleyle bireyleri özgürlüğüne, toplumumuzu ise güçlü yarınlara taşımak için 105 yıldır sarsılmaz bir irade ortaya koyan Yeşilay’ın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

Sağlıklı bir yaşamın, bağımsız bir ruhun ve güçlü bir toplumun savunucusu olarak nice yıllara.

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#Emine Erdoğan#Yeşilay#Haber

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