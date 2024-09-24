×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan: Vicdanlara dokunan bir çağrıdır

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM
Emine Erdoğan: Vicdanlara dokunan bir çağrıdır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 19:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya haykırdığı hakikat, vicdanlara dokunan bir çağrıdır." dedi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya haykırdığı hakikat, vicdanlara dokunan bir çağrıdır. Bu çağrı, adaleti ve merhameti arayan her insanın ortak sesidir. Gazze özgürlüğe kavuşana dek, adaletin sesi susmayacak, hakkı arayanların yürüyüşü durmayacaktır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM

BAKMADAN GEÇME!