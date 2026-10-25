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Emine Erdoğan ve Carney’den ‘Sıfır Atık’ ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Diana Fox Carney#Sıfır Atık
Emine Erdoğan ve Carney’den ‘Sıfır Atık’ ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin eşi Diana Fox Carney ile Sıfır Atık Vakfı’nı ziyaret etti.

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EMİNE Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Kanada’nın Okyanus Özel Temsilcisi ve Kanada Başbakanı’nın değerli eşi Sayın Diana Fox Carney Hanımefendi ile İstanbul’da buluşmaktan memnuniyet duydum. Birlikte Sıfır Atık Vakfımızı ziyaret ederek bu anlayışı toplumun her kesimine ulaştırmak ve sürdürülebilir yaşamı kalıcı bir kültüre dönüştürmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık. Sıfır Atık Sanat Yarışması’nda dereceye giren eserleri inceledik, her birinin ardındaki ilham verici hikâyeleri dinledik. Sanat ve tasarım atölyelerinde ise sıfır atık ve ileri dönüşüm eğitimi alan çocuklarımızın üretim heyecanına ortak olduk.”

ORTAK EVİMİZ DÜNYA

Carney’nin ziyaret vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladığını belirten Erdoğan, “Ortak evimiz dünyanın korunmasına yönelik gayretlerimize güç veren Sayın Carney’ye gönülden teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

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#Emine Erdoğan#Diana Fox Carney#Sıfır Atık

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