Emine Erdoğan ve Bakan Kurum kaplumbağaları denize uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizm temasının Patara Yılı olarak belirlediği Antalyanın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kentinin sahilinde, çip takılan caretta caretta türü 3 yetişkin deniz kaplumbağası ve bir erişkin yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katıldığı programla denize bırakıldı.

Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı kapsamında ilk olarak, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Patara kumsalında Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum ile beraberindekilere yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Caretta carettalar ve Patara sahilinden görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisini inceleyen Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan ve su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından çekilen görüntülerden oluşan caretta caretta tanıtım filmini de izledi.



4 KAPLUMBAĞA DENİZE BIRAKILDI



Ardından Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan ve nesli tehlike altındaki türler arasındaki deniz kaplumbağalarından, tedavileri tamamlanan yetişkin 3 caretta caretta ve bir yeşil deniz kaplumbağası, takip amaçlı çip takılarak denize bırakıldı. Sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarına dönüşü de su içinden görüntülendi.



PATARA ANTİK KENTİNE ZİYARET



Programda Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum, 2020 Patara Yılı kapsamında, Patara Antik Kentini de ziyaret etti. Ziyarette Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından Emine Erdoğan ve Bakan Kuruma antik kent, devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.