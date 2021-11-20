Emine Erdoğan üyelerle buluştu... ‘Yardımlaşmanın öncüsü TOGEMDER’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev alacaklar dikkat Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimiEv alacaklar dikkat! Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimi#Faiz İndirimi
Film gibi bir hikaye 20 farklı günde 200 kişinin hayatını kurtardıFilm gibi bir hikaye! 20 farklı günde 200 kişinin hayatını kurtardı#İntihar
Fenerbahçede derbi öncesi Berke Özer belirsizliği Bugün de antrenmana çıkmadı...Fenerbahçe'de derbi öncesi Berke Özer belirsizliği! Bugün de antrenmana çıkmadı...#Fenerbahçe
700 yıllık yolculuğun acı kaybı700 yıllık yolculuğun acı kaybı#Sarıkeçili Yörükleri
Zamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisindeZamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisinde#Kemal Kılıçdaroğlu
Üst düzey heyet Türkiyede... FBIdan 2 yıl sonra sürpriz ziyaretÜst düzey heyet Türkiye'de... FBI'dan 2 yıl sonra sürpriz ziyaret#FBI
ABDde çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyorABD'de çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyor#Koronavirüs
İşte Dünya Poker Şampiyonu: Berlinli Korayın 8 milyon dolarlık hikayesiİşte Dünya Poker Şampiyonu: Berlinli Koray'ın 8 milyon dolarlık hikayesi#Koray Aldemir
Mahkemeden emsallik karar: Ayıplı boyaMahkemeden emsallik karar: 'Ayıplı' boya!#Ayıplı Mal
Brükselde kritik görüşme AB duyurdu: Zirvede bir araya geleceklerBrüksel'de kritik görüşme! AB duyurdu: Zirvede bir araya gelecekler#AB Konseyi
Makas atarak yarışan sürücüler ölümden döndüMakas atarak yarışan sürücüler ölümden döndü!#Avcılar
ABD Temsilciler Meclisinde bir ilk Bidenı böyle protesto ettiABD Temsilciler Meclisi'nde bir ilk! Biden'ı böyle protesto etti#Biden
Bıçaklı saldırgan dehşeti Önce genç kızı, sonra kendini öldürdüBıçaklı saldırgan dehşeti! Önce genç kızı, sonra kendini öldürdü#Erzurum
Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası Çok rahat şekilde...Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası! "Çok rahat şekilde..."#Pembe Anne Sütü
Destansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocamDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam'#İman
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan üyelerle buluştu... ‘Yardımlaşmanın öncüsü TOGEMDER’

#Emine Erdoğan#TOGEMDER#STK
Emine Erdoğan üyelerle buluştu... ‘Yardımlaşmanın öncüsü TOGEMDER’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEMDER) eski ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Haberin Devamı

Vahdettin Köşkü’nde düzenlenen programda konuşan TOGEMDER Onursal Başkanı Emine Erdoğan, derneğin yardımlaşmayı yalnızca anlık ihtiyaçları karşılamanın ötesine taşıdığını, günün değişen ihtiyaçlarını tespit ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Toplumun nabzını tuttu. Gerekiyorsa, faaliyet alanlarına yeni modüller ekledi. TOGEMDER’in bu yönüyle oldukça dinamik bir sivil toplum kuruluşu olduğunu gözlemliyorum. Çünkü bu işin özünde, dünyanın dertlerine şifa olma, dünya düzenine yön verme fikriyatı var.”

MERHAMETİN KURUMSALLAŞMASI

STK çalışmalarına “Bir damla gözyaşını bile silsem ne mutlu bana” demek için girilmesi gerektiğini belirten Erdoğan “Merhametin, vicdanın ve yaratılana karşı duyulan muhabbetin kurumsallaşması, eşi benzeri olmayan bir tarih mirasıdır. Vakıf kültürümüz, insanlık tarihinin ender başarılarından biridir. TOGEMDER birçok faaliyete öncü” dedi. Programa Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay da katıldı.

Emine Erdoğan üyelerle buluştu... ‘Yardımlaşmanın öncüsü TOGEMDER’

Haberin Devamı

16 YILA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Emine Erdoğan, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devreden Saadet Gülbaran’ın 16 yılını derneğe vakfettiğini belirterek emekleri için teşekkür etti. Daha sonra Gülbaran’a teşekkür plaketi takdim etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#TOGEMDER#STK

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19