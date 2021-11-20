Emine Erdoğan üyelerle buluştu... ‘Yardımlaşmanın öncüsü TOGEMDER’

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Vahdettin Köşkü’nde düzenlenen programda konuşan TOGEMDER Onursal Başkanı Emine Erdoğan, derneğin yardımlaşmayı yalnızca anlık ihtiyaçları karşılamanın ötesine taşıdığını, günün değişen ihtiyaçlarını tespit ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Toplumun nabzını tuttu. Gerekiyorsa, faaliyet alanlarına yeni modüller ekledi. TOGEMDER’in bu yönüyle oldukça dinamik bir sivil toplum kuruluşu olduğunu gözlemliyorum. Çünkü bu işin özünde, dünyanın dertlerine şifa olma, dünya düzenine yön verme fikriyatı var.”

MERHAMETİN KURUMSALLAŞMASI

STK çalışmalarına “Bir damla gözyaşını bile silsem ne mutlu bana” demek için girilmesi gerektiğini belirten Erdoğan “Merhametin, vicdanın ve yaratılana karşı duyulan muhabbetin kurumsallaşması, eşi benzeri olmayan bir tarih mirasıdır. Vakıf kültürümüz, insanlık tarihinin ender başarılarından biridir. TOGEMDER birçok faaliyete öncü” dedi. Programa Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay da katıldı.

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16 YILA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Emine Erdoğan, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devreden Saadet Gülbaran’ın 16 yılını derneğe vakfettiğini belirterek emekleri için teşekkür etti. Daha sonra Gülbaran’a teşekkür plaketi takdim etti.