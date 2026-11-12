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Emine Erdoğan: Uyarıların ötesine geçmeliyiz

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Sıfır Atık Hareketi#Küresel Atık İttifakı
Emine Erdoğan: Uyarıların ötesine geçmeliyiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, ‘Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı’nda konuştu.

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“Artık iklim krizinin boyutlarını ortaya koyan raporların, uyarıların ve hedeflerin ötesine geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü bilginin değeri, onu hangi kararlara dönüştürebildiğimizle de ölçülür” diyen Emine Erdoğan, Türkiye’nin COP31’i ‘Aksiyon COP’u’ olarak tanımlamasının nedenini anlattı: “Başarıyı yalnızca verilen taahhütlerle değil, bunların insanların hayatında, şehirlerimizde ve üretim biçimlerimizde oluşturduğu değişimle ölçmek istiyoruz. 9 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, bu anlayışın somut bir örneğidir. Bu süreçte ülkemizin geri kazanım oranı yüzde 13’ten yüzde 37’nin üzerine çıktı. Geri dönüşüm değerlidir ancak en iyi yönetilen atığın bile üretiminde toprak, su, enerji ve emek harcanıyor. Teknolojik ilerlemeyi çevresel maliyetlerinden ayrı değerlendiremeyiz. Geleceğin teknolojilerini geçmişin israf alışkanlıkları üzerine inşa edemeyiz. Küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin sorumluluğu da küresel olmalıdır.”

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5 ÖNCELİKLİ ALAN

Küresel Sıfır Atık İttifakı’nın tanıtımını gerçekleştiren Erdoğan, sıfır atık ve döngüsel ekonomi, plastik ve ambalaj atıkları, sıfır atık bölgeleri, gıda ve organik atıklar ile eğitim ve gençlik olmak üzere 5 öncelikli alanda çalışmalar yürütmeyi planladıklarını belirtti. Konuşmasında, Gazze’deki yıkıma da değinen Emine Erdoğan, bölgede 61 milyon ton enkaz biriktiğini, meyve bahçeleri ve zeytinliklerin yüzde 97’sinin yok olduğunu belirtti

 

 

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık Hareketi#Küresel Atık İttifakı

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