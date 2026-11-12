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Emine Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Pope ile görüştü

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#Emine Erdoğan#Birleşmiş Milletler#Sosyal Medya
Emine Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Pope ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 21:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope ile bir araya geldi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pope ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizin odağında Gazze vardı. Yerlerinden edilen Filistinli kardeşlerimizin korunması ve insani yardıma erişimi için uluslararası işbirliğiyle atılabilecek adımları değerlendirdik."

 

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#Emine Erdoğan#Birleşmiş Milletler#Sosyal Medya

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