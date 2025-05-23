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Emine Erdoğan Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına katıldı

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#Emine Erdoğan#Uluslararası Aile Forumu#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emine Erdoğan Uluslararası Aile Forumunun kapanış programına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 15:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına katılarak, açılan stantları ziyaret etti.

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Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Şişli'de bir otelde düzenlenen forumun kapanış programına katıldı.

Forum alanının girişinde, Emine Erdoğan'ı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve eşi karşıladı.

Bakan Göktaş'ın yanı sıra 27 ülkenin bakan ve üst düzey politika yapıcısıyla birlikte forum kapsamında kurulan stantları ziyaret eden Erdoğan, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Stantlarda yer alan ürünleri inceleyen Emine Erdoğan, Bakanlığın hazırladığı "Tüm Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı etkileşimli sergiyi de gezdi.

Emine Erdoğan Uluslararası Aile Forumunun kapanış programına katıldı

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#Emine Erdoğan#Uluslararası Aile Forumu#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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