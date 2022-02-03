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Emine Erdoğan'dan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaret

#Emine Erdoğan#Olena Zelenskiy#Vladimir Zelenskiy
Emine Erdoğandan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde kayıtlı eserlerden biri olan Kiev’in önemli sembollerinden Aziz Sofya Katedrali’nin Türkçe Sesli Rehber Projesi Açılış Programı’na katıldı. Emine Erdoğan programda yaptığı konuşmada Ukrayna ile Türkiye arasında dostluk bağlarının güçlendiği mesajını verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenskiy ile bir araya geldi.

Emine Erdoğandan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaret

Emine Erdoğan ve Olena Zelenskiy, Marinskiy Sarayı’ndaki görüşmenin ardından Aziz Sofya Katedrali’nin Türkçe Sesli Rehber Projesi Açılış Programı’na katıldı.

Programda konuşan Emine Erdoğan, dost ve kardeş saydığı Ukrayna’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, misafirperverliği için Olena Zelenskiy’e şükranlarını sundu.

Emine Erdoğandan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaret

“BİRBİRİMİZİN KÜLTÜR VE TARİHİNİ BİLMEK EN BAŞTA DOSTLUK KÖPRÜLERİMİZİN SAĞLAMLAŞTIĞININ BİR İFADESİDİR”

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Olena Zelenskiy’nin kültür alanına olan ilgisi ve gerçekleştirdiği projelerin takdire şayan olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, geçen yıl İstanbul ziyaretinde Dolmabahçe Sarayı, Efes Antik Kenti ve Kapadokya-Göreme Parkı’nda Ukraynaca sesli rehber hizmetlerinin başladığını birlikte duyurduklarını anımsattı.

Bugün de Kiev’deki Aziz Sofya Katedrali’nde Türkçe sesli rehber hizmeti başlatılması vesilesiyle bir arada olduklarını belirten Emine Erdoğan, “Özellikle belirtmek isterim ki Türkçe sesli rehber hizmeti, tamamıyla Sayın Olena’nın tasarrufudur. Kendisine ne kadar teşekkür etsem az. Türk insanına olan bu özel yaklaşımı bizi ziyadesiyle onurlandırdı. Birbirimizin kültür ve tarihini bilmek en başta dostluk köprülerimizin sağlamlaştığının bir ifadesidir” diye konuştu.

İki ülke arasında turistik ziyaretlerin sayısının her yıl artıyor olmasının da sevindirici olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde kayıtlı eserlerden biri olan eşsiz katedrali Türkçe eşliğinde gezmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Emine Erdoğan, Ukrayna’da Türkçe öğrenimine büyük bir ilginin olduğu bilgisini aldığını aktararak, bunun, kültürel yakınlaşmanın bir göstergesi olduğunu ifade etti.

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Emine Erdoğandan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaret

“YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ, 2017 YILINDAN BU YANA KİEV’DE HİZMET VERİYOR”

Ukrayna’da Türkoloji alanında zengin bir birikim olduğunu, Türkoloji bölümlerinin sadece Türk dili öğretmekle sınırlı kalmayıp tarih ve kültür alanında da yoğun çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğitim iş birliğimiz kapsamında, Türk okutmanlar hâlihazırda Ukrayna’nın 5 farklı şehrinde Türkçe öğretiyor. Yunus Emre Enstitüsü, 2017 yılından bu yana Kiev’de hizmet veriyor. Dil kursları ve birçok kültürel etkinlik, Türkiye’nin zengin kültür ve tarih dünyasının kapılarını Ukraynalı dostlarımıza açıyor. Bugüne kadar, merkezimizde 1500’den fazla kişinin Türkçe öğrendiği bilgisini aldım. Gerçekten gurur verici bir tablo. Çünkü bu, halklarımız arasındaki dostluk bağlarının derinleştiğini anlatıyor. Aynı şekilde Türkiye’de de Ukrayna diline karşı artan bir ilgi var. Bu kapsamda, 2017’de, İstanbul Üniversitesi’nde Ukrayna Dili ve Edebiyatı bölümü açıldı. Aynı dili konuşmak, her anlamda bir kalp birlikteliğini gerektirir. Bu güzel gelişmelerin, kalpten yükselen bir dostluğu paylaştığımız anlamına geldiğine inanıyorum.”

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Bugünkü açılış programının, iki ülke halklarının dostluğunu geleceğe taşıyan bir adım olduğunu bildiren Emine Erdoğan, emeği geçenlere şükranlarını sundu, Olena Zelenskiy’i en kısa zamanda Türkiye’de yeniden misafir etmeyi dilediğini söyledi.

Ayasofya Katedrali olarak da bilinen ve Kiev’in sembollerinden biri olan Aziz Sofya Katedralinin temeli 11. yüzyıl başında atıldı. 1990’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren katedral, tarih boyunca taç giyme törenleri düzenlenmesi, yabancı elçilerin karşılanması gibi önemli protokol etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Orta Çağ’da Kiev prenslerinin mezar yeri olarak da kullanılan katedral, bugün Ukrayna Hristiyanlığı Kilisesi olarak turistler tarafından ziyaret ediliyor. Şehrin en önemli tarihi miras alanlarından biri olan katedralde proje kapsamında, TİKA tarafından Türkçe sesli rehber hazırlandı.

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Emine Erdoğandan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaret

KIRIM AİLESİ OKULU’NU ZİYARET

Emine Erdoğan, Aziz Sofya Katedrali’ndeki programın ardından Kırım’ın ilhakından sonra Ukrayna anakarasına göç eden ve Kırım Tatar toplumundan uzakta yetişen çocuk ve gençlere, eğitim ve kültür alanında hizmet vermek amacıyla 2015’te kurulan Kırım Ailesi Okulu’nu ziyaret etti.

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