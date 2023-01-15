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Emine Erdoğan Twitter'dan paylaştı! 'Hediyen beni çok mutlu etti'

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Sosyal Medya
Emine Erdoğan Twitterdan paylaştı Hediyen beni çok mutlu etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 16:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında dondurma çubuklarından resim çerçevesi yaparak kendisine gönderen Atahan'ı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında dondurma çubuklarından resim çerçevesi yaparak kendisine gönderen çocuğu sosyal medya hesabından tebrik etti.

Hediyeyi gönderen minik Atahan yazdığı mektupta, “Sizin başlatmış olduğunuz sıfır atık projesini ailecek destekliyoruz. Evimizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Yazın yemiş olduğum dondurma buçuklarını biriktirdim. Annemle birlikte resim çerçevesi yaptık. Bu çerçeveyi size hediye etmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Sizin ve Tayyip dedenin ellerinden öperim” ifadeleri ile içerisinde kendi fotoğrafı olan bir fotoğraf çerçevesi paylaştı.

Emine Erdoğan bu hediyeye kayıtsız kalamadı ve şu sözlerle paylaştı; “Güzel yavrum Atahan, dondurma çubuklarından yaptığın hediyen beni çok mutlu etti. Yeşil ve mavi yarınları senin gibi Sıfır Atık hareketine duyarlı çocuklarımız inşa edecek. Arkadaşlarına örnek olduğun için seni gönülden tebrik ediyor, Tayyip dedenle birlikte gözlerinden öpüyoruz”

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Emine Erdoğan Twitterdan paylaştı Hediyen beni çok mutlu etti

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Sosyal Medya

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