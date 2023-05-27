Emine Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların Türkiye’sini müjdeliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Türkiye Yüzyılı, Kadınların Türkiye’sini müjdeliyor!" ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi kalkındırmaya, demokrasimizi güçlendirmeye, milletimizi yüceltmeye baş koyan kadınlarla buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduk. AK Parti’nin zafer yolculuğunda kararlılığıyla, emeğiyle, gayretleriyle destek veren kadınların şüphesiz ki çok önemli bir yeri var. Başarılarıyla sınırları aşan kadınlarımız ürettikçe, Türkiyemiz kazanmaya devam edecek. Kendi kaderini milletimizin kaderiyle birleştiren, coşkusu ve sevgisiyle bizi yalnız bırakmayan tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız!"