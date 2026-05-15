Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın Türkistan şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret edip Yesevi'nin kabri başında dua etti.

Yesevi'nin yaşamını geçirdiği alanları da gezen Emine Erdoğan, Yesevi hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret ettik. Asırlardır gönüllere ışık olan Hoca Ahmet Yesevi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyor, hikmet dolu mirasının nesiller boyunca yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum."