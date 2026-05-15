×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Hoca Ahmet Yesevi Türbesi#Türkistan
Emine Erdoğan, Türkistanda Hoca Ahmet Yesevi Türbesini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 21:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne ziyarette bulundu.

Haberin Devamı

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın Türkistan şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret edip Yesevi'nin kabri başında dua etti.

Yesevi'nin yaşamını geçirdiği alanları da gezen Emine Erdoğan, Yesevi hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret ettik. Asırlardır gönüllere ışık olan Hoca Ahmet Yesevi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyor, hikmet dolu mirasının nesiller boyunca yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Hoca Ahmet Yesevi Türbesi#Türkistan

BAKMADAN GEÇME!