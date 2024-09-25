Emine Erdoğan, Türkevi'ndeki 'Afrika lezzetleri' programında konuştu

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Programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bir lokma, ancak bir gönülde yer bulduğunda tükenmeyecek bir zenginliğe dönüşebilir.

New York Türkevi’nde “Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni Afrika Ev Yemek Kitabı” Tanıtım Programı’nda kıymetli lider eşlerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duydum.

Sofra, Türkiye’de ve dünyanın değişik kültürlerinde olduğu gibi, Afrika kıtasında da farklılıkları ahenkle, kalpleri muhabbetle birleştiriyor.

Kıtanın kendine has mutfak kültürü, başlı başına dikkate değer bir hazine.

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İşte bu hazineyi insanlığın ortak hafızasına sunmak için “Afrika Yemek Kültürü” kitabını hazırladık.

Kitap, geleneksel reçeteleri, ardındaki insani birikimle ortaya koyuyor.

Afrika Kültür Evi Derneğimizle pekişen dostluğumuzun, bu eserin kuracağı gönül köprüleriyle daimi olacağına inanıyorum.