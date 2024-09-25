×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan, Türkevi'ndeki 'Afrika lezzetleri' programında konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Türkevi#ABD
Emine Erdoğan, Türkevindeki Afrika lezzetleri programında konuştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 09:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York Türkevi’ndeki “Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni Afrika Ev Yemek Kitabı” Tanıtım Programı’nda lider eşlerini ağırladı.

Haberin Devamı

Programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bir lokma, ancak bir gönülde yer bulduğunda tükenmeyecek bir zenginliğe dönüşebilir.

New York Türkevi’nde “Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni Afrika Ev Yemek Kitabı” Tanıtım Programı’nda kıymetli lider eşlerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duydum.

Sofra, Türkiye’de ve dünyanın değişik kültürlerinde olduğu gibi, Afrika kıtasında da farklılıkları ahenkle, kalpleri muhabbetle birleştiriyor.

Emine Erdoğan, Türkevindeki Afrika lezzetleri programında konuştu

Kıtanın kendine has mutfak kültürü, başlı başına dikkate değer bir hazine.

Haberin Devamı

İşte bu hazineyi insanlığın ortak hafızasına sunmak için “Afrika Yemek Kültürü” kitabını hazırladık.

Kitap, geleneksel reçeteleri, ardındaki insani birikimle ortaya koyuyor.

Afrika Kültür Evi Derneğimizle pekişen dostluğumuzun, bu eserin kuracağı gönül köprüleriyle daimi olacağına inanıyorum.

Emine Erdoğan, Türkevindeki Afrika lezzetleri programında konuştu

Emine Erdoğan, Türkevindeki Afrika lezzetleri programında konuştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Türkevi#ABD

BAKMADAN GEÇME!