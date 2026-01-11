×
Emine Erdoğan: Türk müziğine can suyu olacaklar

Fatma AKSU
Üsküdar’daki Palet Türk Müziği İlkokulu’nu ziyaret eden Emine Erdoğan, “İnanıyorum ki buradan mezun olacak evlatlarımız Türk müziğine can suyu olacaklar” dedi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar’daki Palet Türk Müziği İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyarette sınıfları, atölyeleri, müzik müzesini ve stüdyoları gezen Emine Erdoğan, öğrencilerin dinletilerini dinledi. ‘Sıfır Atık’ vurgusuyla geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bir kemençeyi okula hediye eden Emine Erdoğan, program sonunda öğrenci ve ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

MİLLİ BİR HAFIZA

Emine Erdoğan konuşmasında, müziğin yalnızca bir sanat dalı değil aynı zamanda güçlü bir medeniyet taşıyıcısı olduğunu vurgulayarak, sanat müziğinden halk müziğine, dini formlardan askeri müziğe uzanan zengin bir evren olarak gördüğü Türk müziğinin, bu toprakların sevinçlerini, acılarını ve hikâyelerini taşıyan büyük bir ‘milli hafıza’ olduğunu dile getirdi. Yapılan araştırmalara göre, gençlerin günde ortalama 2 saat müzik dinlediğini ve müzik kliplerinin yüzde 75’inin uygunsuz haller, şiddet, alkol ve sigara kullanımını özendiren unsurlar içerdiğini aktaran Erdoğan şunları söyledi: “Halbuki müzik ruhun gıdasıdır ancak görüyoruz ki sanatsal bağlamından koparılan, medeniyet kökleri kurutulmuş müzik yeri geliyor ruhun zehri de olabiliyor. Kültür ve sanat hayatımızı zenginleştirecek ve kültürel mirasımızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız. Şahsen mimarisi, çalışma atölyeleri, müzesi, son derece iyi kurgulanmış müfredatı ve öğrencilerine sunduğu sayısız imkânla Palet Türk Müziği İlkokulu’nun örnek bir kültür yatırımı olduğu kanaatindeyim. İnanıyorum ki buradan mezun olacak evlatlarımız Türk müziğine can suyu olacaklardır.”

Emine Erdoğan: Türk müziğine can suyu olacaklar

UT HEDİYESİ

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Emine Erdoğan’a Palet Okulları ‘nın düzenlediği ‘çocuk enstrümanları yapımı yarışması’nı kazanan öğrenciler tarafından yapılan ut hediye etti.

6 YAŞ VE ÜZERİ YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da konuşmasında 7 yıl önce kurdukları okulla ilgili şu bilgileri verdi: “İstiyoruz ki 6 yaşında yeteneği keşfedilmiş çocuklarımız Türk müziğiyle müzik eğitimine başlasınlar. Her yıl binin üzerinde bize başvuranlar ve Üsküdar’da yaptığımız taramalarda bulduğumuz yetenekli çocuklar içerisinden sadece 24’ünü okulumuza alıyoruz. Yeteneğe göre karar veriyoruz. Ailenin maddi durumuna göre de çeşitli oranlarda burslandırıyoruz.”

Emine Erdoğan: Türk müziğine can suyu olacaklar

KİMLER KATILDI

Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın eşi Pınar Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, bazı milletvekilleri, sanatçılar ve medya kuruluşu temsilcileri katıldı.

 

 

 

