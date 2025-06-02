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Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu

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#Emine Erdoğan#Türk Kızılayı#Kurban Bağışı
Emine Erdoğan, Türk Kızılaya kurban bağışında bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 19:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti ve kurban vekaletini Türk Kızılay'a bağışladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede, Emine Erdoğan, kurban vekaletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a teslim etti. Türk Kızılay'ın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini her platformda desteklediğini belirten Erdoğan, ulusal ve uluslararası insani yardımın önemine vurgu yaparak, mazlum coğrafyalara yapılan her bir yardımın umut olmaya devam ettiğini bildirdi. Görüşmede, Türk Kızılay'ın ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmaz ise Türk Kızılay'a desteği için teşekkür ettiği Emine Erdoğan'a, günün anısına üzerinde 'Hilal-i Ahmer Çiçek Günü'nü anlatan eski zamanlara ait fotoğrafların yer aldığı tablo hediye etti. 

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Emine Erdoğan, Türk Kızılaya kurban bağışında bulundu

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#Emine Erdoğan#Türk Kızılayı#Kurban Bağışı

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