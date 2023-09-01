Emine Erdoğan: Tüm hayırseverlerimizi Afrika Kültür Evi’ne davet ediyorum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Afrika ülkeleri ile farklı coğrafyalarda yer alan ama kalpleri aynı duygularla çarpan kardeş halklarız. Bugün yoluna dernek çatısı altında devam eden Afrika Kültür Evi, Afrikalı dostlarımızla ezelden gelen gönül bağımızın bir nişanesi olarak hayata geçti.

2015 Etiyopya ziyaretimizle başlayan serüvenden bir proje, kardeşlik duygumuzdan da bir ev doğdu. Açıldığı günden bugüne Afrikalı kadın ve çocuklara destek kapısı olan kültür evi, emeğin, özverinin ve adil bir pazar anlayışının simgesi.

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Ülkemizde öğrenim gören Afrikalı öğrencilerin de sık sık ziyaret ettiği derneğin kapısı, çeşitli kültürel etkinliklerle herkese açık. Gönlü yüce tüm hayırseverlerimizi Afrika Kültür Evi’ne davet ediyor, eşsiz coğrafyayı yakından tanımalarını, güzellikleriyle tanışmalarını temenni ediyorum.