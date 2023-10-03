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Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri programına katıldı

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#Emine Erdoğan#Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri#Gönül Elçileri
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri programına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 17:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri programına katıldı. Sosyal medya hesabından programla ilgili mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, "Evlatlarımızın yeryüzünde iyilik ve güzelliği yayacak merhamet pınarları olarak yetişmesinde emeği geçen herkese en derin şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Valilerimizin değerli eşleri ve kıymetli koruyucu ailelerimizle “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri” programında, projeyi geleceğe taşımak için bir araya geldik.

2012 yılından bugüne, 81 ilimizin vali eşlerinin “Gönül Elçileri” ünvanıyla gayretleri neticesinde, koruyucu aile başvurularında dikkat çekici artışlara ulaşıldı.

Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri programına katıldı

Devletimizin koruyucu ailelere emanet edilen çocuklarımıza ömür boyu sahip çıkacak kararlılıkta olması da şüphesiz bu başarıdaki en büyük etkenlerden biri.

Güç birliği yaptığımız buluşma vesilesiyle aramıza yeni katılan Gönül Elçilerimizin etkili faaliyetleriyle de daha fazla ailemizin ve yavrumuzun hayatına dokunacağımıza inanıyorum.

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Evlatlarımızın yeryüzünde iyilik ve güzelliği yayacak merhamet pınarları olarak yetişmesinde emeği geçen herkese en derin şükranlarımı sunuyorum.

Gönül Elçilerimize başarılı bir süreç temenni ediyorum.

Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri programına katıldı

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#Emine Erdoğan#Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri#Gönül Elçileri

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