Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı Saat Müzesi’ni açtı

TOPKAPI Sarayı Saat Müzesi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı. Törene, Emine Erdoğan’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazar Sadettin Ökten, hattat Mehmet Özçay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ile kültür, sanat ve akademi dünyasından birçok isim katıldı.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Topkapı Sarayı’nda düzenlenen ‘Topkapı Sarayı’nda Zaman ve Sanat’ programında konuşan Emine Erdoğan, sarayın Osmanlı kültürüne, sanatına ve manevi kimliğine ışık tutan ender koleksiyonlarıyla benzersiz bir yer olduğunu söyledi. Müzenin son derece titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bugün zamanı ölçmeyi zarif bir sanata dönüştüren medeniyetimizin zevkiselimine ve hayat felsefesine şahit olacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz. Eminim ki bu müze, yurt içinden ve dünyanın dört bir yanından gelen tarih meraklıları ve sanatseverler için güçlü bir cazibe merkezi olacaktır” diye konuştu.

Müzelerin aynı zamanda birer kamu diplomasisi merkezi ve ülkelerin yumuşak gücünün sembol mekânları olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, “Şunu büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki, Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu, dünya saatçilik tarihinin en değerli hazinelerinden biri olarak değerlendiriliyor” dedi.

Emine Erdoğan, müzenin, ziyaretçilerine zengin bir tarih ve sanat şöleniyle birlikte, hayat üzerine tefekkür imkânı da sunacağına inandığını belirterek, müzenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı Saat Müzesi’nin açılış töreni sonrası Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız eşliğinde müzeyi gezdi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Programda, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Emine Erdoğan’a iç deseni lale ve karanfil motiflerinden oluşan, kenar zemin boyamaları Rumi ve manzara resimleriyle bütünleştirilerek bezenen tablo saat hediye etti.