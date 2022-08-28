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Emine Erdoğan Tokat'ta 'Bereket Hasadı'na katıldı

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#Emine Erdoğan#Tokat#Bereket Hasadı
Emine Erdoğan Tokatta Bereket Hasadına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Tokat’ta düzenlenen “Gastronomi Festivali” etkinlikleri çerçevesinde “Bereket Hasadı” programına katıldı.

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Küçükbağlar köyündeki etkinlikte Tokat’a özgü lezzetlerin sergilendiği standları gezen Erdoğan, Tokat kebabının yapılışı ile ilgili bilgi aldı.Tokat’ın yemek kültürü, giyim kültürü, yazmacılık ve dokumacılık gibi sanat ve zanaatlarımızla yaşamın bir parçası olmaya devam ettiğine dikkat çeken Emine Erdoğan özetle şunları söyledi: “Tokat Yazması, Narince Salamura Yaprağı, Niksar Cevizi, Turhal Yoğurtmacı, Erbaa Narince Bağ Yaprağı, Zile Kömesi ve Zile Pekmezi de coğrafi işaret tescili almıştır. Kısacası Tokat, sahip olduğumuz muhteşem mirasın, her parçasından bünyesinde barındıran ve bu potansiyele ayna tutan bir şehrimizdir.

Bir mutfağın atıksız olması, kalan her ürünü başka bir ürüne dönüştüren kabiliyette olması, içselleştirilmiş bir çevre ahlakı göstergesidir. Global gıda kaybı dediğimiz büyük sorunun karşısında, atıksız Türk Mutfağı’nın dünyaya, ihtiyacı olan yeni söylemi hediye edeceğine inanıyorum.”

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#Emine Erdoğan#Tokat#Bereket Hasadı

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