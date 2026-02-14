Emine Erdoğan, TOGEMDER'in "22 Okula 22 Kütüphane" projesinin açılış töreninde konuştu

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, Onursal Başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin (TOGEMDER) "22 Okula 22 Kütüphane" projesi kapsamında Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, 22 okul kütüphanesinin açılışı vesilesiyle katılımcılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, TOGEMDER'i hayırlı projeye öncülük ettiği için kutladı.

TOGEMDER'in her zaman olduğu gibi örnek sivil toplum kuruluşu refleksi gösterdiğini belirten Erdoğan, bu çalışmaların aynı amaç etrafında buluşmanın, el ele vererek topluma hizmet etmenin güzelliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, derneğin kendine daima "Ben bu millet için ne yapabilirim?" diye soran, başkalarının dertlerini yüreklerinde taşıyan incelikli insanların altında buluştuğu bir iyilik çatısı olduğunu kaydederek, "Dernek, bugüne kadar binlerce aileye gıda, yakacak, ev eşyası, giyim ve çeyiz yardımı gibi çok geniş yelpazede birçok yardım ulaştırmıştır. Sayısını binlerle ifade ettiğimiz öğrenciye öğrenim bursları sağlamış, onların hayatlarına büyük katkılar yapmıştır." diye konuştu.

Derneğin Milli Eğitim Bakanlığı ile "Ana Sınıfsız Okul Kalmasın", "Temiz Sınıf Sağlıklı Gelecek ve Erken Tanı Erken Hayat" gibi toplumsal etkisi olan projeler yürüttüğünü aktaran Erdoğan, ayrıca "Cemre Çarşıları", "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarları" kurarak hem aileleri desteklediklerini hem de sürdürülebilirlik konusunda önemli farkındalık oluşturduklarını dile getirdi.

Emine Erdoğan, derneğin bunlarla da yetinmeyip sınırların ötesine insani yardım götürdüğünü anlatarak, "Burada tek tek saymaya zamanımızın yetmeyeceği sayısız yardım çalışmasıyla hayırlarda yarışmanın gerçekten bir sınırı olmadığını defalarca gösterdiler. Ne mutlu ki bu topraklar, insanların her fırsatta iyilikte saf tuttuğu, hayırlı işlere memur olmak için can attığı, yeryüzünde bir vakıf cenneti kurduğu topraklardır. Rabb'im, bu manevi iklimi daim kılsın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, çocukların daha iyi imkanlara kavuşması, ilme, irfana doyması için takdire şayan bir çalışmaya imza atması dolayısıyla derneği ve emeği geçenleri kutladı.

"NİTELİKLİ KİTAPLARLA DOLU KÜTÜPHANELERE SAHİP OKULLARDA ÖĞRENİM SÜREKLİ HALE GELİR"

Kütüphaneleri "okulların kalbi, ruhu ve can damarı" olarak nitelendiren Erdoğan, "Nitelikli kitaplarla dolu kütüphanelere sahip okullarda öğrenim bir takvime bağlı olmaktan çıkar, nefes alıp vermek gibi sürekli hale gelir. Ömür boyu devam edecek bir okuma ve öğrenme kültürüne dönüşür. Biz öğrencilerimizin sadece kendisine sunulan bilgiyi değil, her şeyden önce öğrenmeyi öğrenmesini istiyoruz. Çünkü bir konuda kendini eğitme yetisi kazanmak başlı başına bir özgürlüktür. Kütüphaneyle sıkı bir ilişki kuran her öğrenci, bu donanımı kazanır." dedi.

Emine Erdoğan, böylece bireylerin özgün, üretken ve eleştirel düşünme becerisine sahip, hayatı yorumlayabilen ve topluma katkı sağlayan kişiler olarak yetiştiğini söyledi.

Bir ülkenin de entelektüel sermayesinin bu şekilde arttığına işaret eden Erdoğan, "Okul kütüphaneleri, fırsat eşitliği ve sosyal adaleti sağlama yönüyle de hayatidir. Çünkü kütüphanelerin kapıları öğrenmek isteyen herkese açıktır. Bu örnek projenin temelinde de böyle bir felsefe var. Okul kütüphanelerini, öğrenciler için sık sık çalacakları bir dost kapısı yapmayı hedefliyor. Atölye çalışmaları, söyleşiler, yazar buluşmaları gibi faaliyetlerle bir cazibe merkezi haline getiriyor. Her birinde bulunan en az 4 bin kitaplık koleksiyon, öğrencilerin eğitim hayatlarına büyük katkılar yapacak kalibrededir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, kütüphanedeki kitapların elden ele geçerek binlerce öğrencinin zihnine tohumlar ekeceğini belirterek, "Biz bu tohumların meyvelerini, niteliği her nesil artan bir toplum olarak toplayacağız. İşte bir yönüyle de sadaka-i cariye olan bu toplumsal yatırımlar, vatana, millete karşı sorumluluğunu yerine getirmenin mükemmel yollarıdır. Bugün aramızda okulumuzun pırıl pırıl öğrencileri var. Eminim ki onlar da böyle güzel imkanlarla donatılmış bir kütüphaneye kavuştukları için çok heyecanlılar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Erdoğan, "Sizlerden kütüphanenizi hiç boş bırakmamanızı rica ediyorum. En başta kendi iyiliğiniz için lütfen bol bol okuyun çünkü kitap kapakları, bambaşka diyarlara açılır." dedi.

"GELİN HEPİNİZ BİRER GÖNÜLLÜ KÜTÜPHANE ELÇİSİ OLUN"

Emine Erdoğan, çocukların yüzlerine baktığında her birinin birer kitap kurdu olduğunu gördüğünü aktararak, "Gelin hepiniz birer gönüllü kütüphane elçisi olun. Kitaplarla henüz sizin kadar haşır neşir olmamış arkadaşlarınız varsa, kitap kulüpleri kurarak, okuma maratonları başlatarak, onları da okul kütüphanenize davet edin. Ve hiçbiriniz 'Boş zamanlarımda kitap okuyorum.' demeyin. 'Kitap okumaktan hiç boş zamanım kalmıyor.' deyin inşallah." diye konuştu.

Kütüphane kurmanın medeniyet kurucuların işi olduğunu, İslam coğrafyasının her dönem Darülhikmeler, Beytülhikmeler, Endülüs Kütüphaneleri gibi büyük eserlerle bezendiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ecdadımız, her şehre bir kütüphane kazandırmıştır. İlim ehlini herkesten üstün tutmuştur. Alimin atının ayağından kaftanına sıçrayan çamuru bile şeref saymıştır. Şimdi medeniyet yolumuzda yeni bir kavşaktayız çünkü yüzyıllar medeniyetler için dönüm noktalarıdır. O nedenle biz de 'Türkiye Yüzyılı' dedik. İlimle, irfanla yükselen bir yüzyılı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize kazandırdığı Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi de bu anlayıştan doğan bir eser oldu. Dijital çağda, kütüphanelerin varlıklarını sürdüremeyeceği düşünülürken, bugün Millet Kütüphanemiz öğrencilerle, araştırmacılarla, her yaştan insanla dolup taşıyor."

Bu başarının ardında Millet Kütüphanesi'nin çağın ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte, yaşayan bir mekan olarak tasarlanması olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu anlamda Millet Kütüphanesi, ülkemizde kütüphanecilik alanında yeni bir dönemin miladı oldu. Kütüphanelerimiz artık kitapların raflarda toz tuttuğu yerler değil. Toplumun kültür hayatını zenginleştiren ve onu ileriye taşıyan birer irfan evreni olma asli görevini yeniden ifa ediyorlar. Nitekim, açıldığı 2020 yılından itibaren Millet Kütüphanesi'ni 9 milyonun üzerinde kişinin ziyaret etmesi bunun en açık delilidir. TOGEMDER'in okullarımıza kazandırdığı 22 okul kütüphanesi de bu yeni ve modern kütüphanecilik anlayışıyla kuruldu ve inanıyorum ki Türkiye Yüzyılı hayalimizi gerçekleştirmede önemli rol oynayacaklar." değerlendirmelerinde bulundu.

"Çünkü bir öğretmen veya bir kütüphaneci, raflar arasında dolaşan bir öğrenciyi, daha önce adını hiç duymadığı bir kitapla tanıştırdığında, sadece görev tanımını yerine getirmiş olmuyor, medeniyet ufkunu genişletiyor, ülkenin aydınlık geleceğine ışık oluyor. Bizler, hamdolsun ki ilk emri 'Oku' olan, tefekkürü ibadet sayan bir dinin, 'İlim tahsil etmek kadın ve erkek herkese farzdır.' diyen bir Peygamber'in ümmetiyiz. Dolayısıyla hepimizin sorumluluğu çok büyük. Bakın işte önümüz ramazan. Bir ay boyunca mukaddes kitabımızı elimizden düşürmeyeceğimiz, ilimle, ibadetle dopdolu olacağımız günlere adım atıyoruz. İnşallah bu kutlu günlerin bereketinden, başta çocuklarımız olmak üzere etrafımızdaki herkesi, kitapla iç içe bir hayat kurmaya özendirmek için de istifade ederiz."

Katılımcıların Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik eden Erdoğan, ramazanın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

EMİNE ERDOĞAN, KENDİSİNE TAKDİM EDİLEN KİTAP SETİNİ OKUL KÜTÜPHANESİNE ARMAĞAN ETTİ

Programda, Mustafa Kutlu'nun "Fırtınayı Kucaklamak" isimli kitabının bir kesiti piyano müziği eşliğinde Hacer Pala tarafından okundu. Salondaki katılımcılara da Kutlu'nun kitabı ve TOGEMDER atölyelerinde sıfır atıkla üretilen kitap ayracı armağan edildi.

Edebiyat okuması ve konuşmaların ardından TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, günün anısına hediye olarak Emine Erdoğan'a kitap seti verdi.

Sekmen'den sette yer alan kitaplar hakkında bilgi alan Erdoğan, "Çok güzel bir hediye ama hediyeyi hediye etmek sünnettir." diyerek, seti Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin kütüphanesine armağan etti.

Programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kaymakamlar, belediye başkanları, TOGEMDER yönetim kurulu üyeleri, İstanbul'da kütüphanesi yapılan 10 okulun müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından program aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Emine Erdoğan, açılış töreni sonrasında okulun kütüphanesini gezdi. Çeşitli türlerden kitaplar ile satranç masası ve zeka oyunlarının yer aldığı kütüphaneyi inceleyen Erdoğan, buradaki gençlerle sohbet etti.