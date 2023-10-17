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Emine Erdoğan: Tarih İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak

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#Gazze#İsrail#Emine Erdoğan
Emine Erdoğan: Tarih İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 22:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan, “İsrail’in bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığı olamaz. Tarih; kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak” açıklamasını yaptı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gazze’den günlerdir yükselen acı feryatlar kalplerimizi paramparça ediyor.

Son olarak İsrail’in bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığı olamaz.

Tarih; kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak.

Dünyanın seyirci kaldığı bu zulme bir an önce “dur!” denilmesini, daha fazla annenin yüreğinin yanmamasını diliyorum.

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#Gazze#İsrail#Emine Erdoğan

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