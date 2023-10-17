Emine Erdoğan: Tarih İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gazze’den günlerdir yükselen acı feryatlar kalplerimizi paramparça ediyor.

Son olarak İsrail’in bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığı olamaz.

Tarih; kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak.

Dünyanın seyirci kaldığı bu zulme bir an önce “dur!” denilmesini, daha fazla annenin yüreğinin yanmamasını diliyorum.