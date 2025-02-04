Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşiyle görüştü

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede, Emine Erdoğan ve El Durubi, insani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca, savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlar ele alındı.

El Durubi, Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması noktasında verdiği desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

"SURİYE'NİN İNŞASINDA SURİYE HALKININ YANINDA OLDUĞUMUZU BELİRTTİM"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma fırsatı bulduk. Bilhassa, dünyanın her yerinde savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük.

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Suriye'nin yeniden inşası ve yaraların sarılma sürecinde eskiden olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğumuzu belirttim. Barış ve istikrarın hakim olduğu bir geleceğin ortak bir çabanın eseri olduğuna inanıyor, bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum."