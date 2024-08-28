Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının beşinci yılında andı

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde andı.

Paylaşımında, Şule Yüksel Şenler'i anlattığı bir videoya da yer veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir neslin kalbine dokunan, inancı ile kalemini bir araya getirip öncü ruhuyla derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Şule abla bizlere, insan olmanın özünde yatan doğruluk, adalet ve hakikat için mücadele etmeyi, ideallerini cesaret ve zarafetle savunabilmeyi öğretti. Ne mutlu ki bugün, mirasını yaşatmak için kurduğumuz Şule Yüksel Şenler Vakfı, ömrünü adadığı herkes için adil bir dünya hayalini yeni nesillerin kalbine nakşediyor. Bilhassa gençlerimizin, onun fikirlerine ve ideallerine sıkı sıkıya sarılmasını temenni ediyor, Şule ablayı özlemle yad ediyorum."

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