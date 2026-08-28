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Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yıl dönümünde andı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Şule Yüksel Şenler#Anma
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenleri vefatının 7nci yıl dönümünde andı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 10:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı.

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Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şenler'in sözünü cesaretle söyleyen ve kalemine inancıyla yön veren bir ömrün sahibi olduğunu belirtti.

Şenler'in değerlerinden taviz vermeden açtığı yolun bugün de birçok kişiye umut ve kararlılık aşıladığını kaydeden Erdoğan, "Ne mutlu ki Şule Yüksel Şenler Vakfı, onun düşünce ve değer dünyasını yaşatan çalışmalarla bu yolculuğu sürdürüyor. Şenler'in mirasına sahip çıkan her güzel gayretin çoğalarak nice gönüllere ulaşmasını diliyor, vefat yıl dönümünde Şule ablayı rahmet ve özlemle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Emine Erdoğan#Şule Yüksel Şenler#Anma

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