Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i andı

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler’in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor.

Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor.

Sevgiyle, hoşgörüyle, umutla tüm insanlığı kucaklamaya çalışan Şule Yüksel Şenler’i vefatının yıl dönümünde hasret ve dua ile anıyorum.