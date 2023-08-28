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Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i andı

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#Emine Erdoğan#Şule Yüksel Şenler#Şule Yüksel Şenler Kimdir
Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenleri andı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 12:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 4. yıl dönümünde sosyal medyan yayınladığı mesajla andı.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler’in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor.

Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor.

Sevgiyle, hoşgörüyle, umutla tüm insanlığı kucaklamaya çalışan Şule Yüksel Şenler’i vefatının yıl dönümünde hasret ve dua ile anıyorum.

 

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#Emine Erdoğan#Şule Yüksel Şenler#Şule Yüksel Şenler Kimdir

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