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Emine Erdoğan: Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor

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#Emine Erdoğan#Su Verimliliği Seferberliği#İklim
Emine Erdoğan: Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 15:27

Su Verimliliği Seferberliği ile ilgili Twitter'dan paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Su Verimliliği Seferberliği ile ilgili paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım.

Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. Bu doğrultuda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği’, önemli bir başlangıç adımı.

Emine Erdoğan: Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor

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#Emine Erdoğan#Su Verimliliği Seferberliği#İklim

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