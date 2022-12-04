Emine Erdoğan: Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Su Verimliliği Seferberliği ile ilgili paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım.

Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. Bu doğrultuda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği’, önemli bir başlangıç adımı.