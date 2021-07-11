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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.07.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

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Emine Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözyaşları kurudu sanılırsa bilelim ki içe akıyordur. Srebrenitsa'da çiçekler 26 yıldır hüzün açıyor. Bu acılı günde, insanlığın ürettiği en büyük canilik olan soykırımla hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor ve acılarını yürekten paylaşıyorum." ifadelerine yer verdi.

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