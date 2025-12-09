×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan, '“Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş' programına katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Filistin#Gazze
Emine Erdoğan, “Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş programına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 16:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen “Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş” programına katıldı.

Haberin Devamı

Programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

İletişim Başkanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen “Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş” programında Filistin için buluştuk. 

Bu anlamlı program vesilesiyle çok kıymetli Filistinli gazeteci ve muhabirlerin yanı sıra, Filistinli yönetmen Basel Adra’yı ülkemizde misafir etmekten memnuniyet duyduk. 

İsrail, iki yıl içinde, yaklaşık 300 gazeteciyi katletti. Bu insanların 37’si kadındı. 

Emine Erdoğan, “Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş programına katıldı

Gazze’de işlenen ağır insanlık suçlarını tarihe not ederken, kendi öyküleri de Gazze’nin öyküsüne karışan bu kahramanlar, hakikate, kadınların gözünden ayna tuttular. 

Haberin Devamı

Filistin’in çocukları, Filistin’in baharı olabilsin diye haberleriyle zalime meydan okudular. 

Her birinin direnişine şahidiz ve uğruna hayatlarını verdikleri davanın en büyük savunucusu olacağız. 

Emine Erdoğan, “Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş programına katıldı

Ortak sorumluluğumuz ise dünyanın tüm kıtalarında hakikatin sesini yükseltmek, gerçeğin tercüme edilmediği tek bir lisan bile bırakmamaktır. 

Zira haksızlığa, yalana, adaletsizliğe, ayrımcılığa, soykırıma ve cümle kötülüğe savaş açmak, hepimizin en meşru savaşıdır. 

İnanıyorum ki, biz hakikatin ışığını yansıttıkça, bugün Gazze’nin üstüne çöken karanlık, yarın insanlığın topyekûn direnişiyle aydınlığa dönüşecektir. 

Filistin’de şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.

Emine Erdoğan, “Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş programına katıldı

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğandan Özgür Özele tepki: Bu siyaset acemisine hak ettiği cevap verildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Bu siyaset acemisine hak ettiği cevap verildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Filistin#Gazze

BAKMADAN GEÇME!