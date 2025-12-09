Emine Erdoğan, '“Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş' programına katıldı

Haberin Devamı

Programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

İletişim Başkanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen “Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş” programında Filistin için buluştuk.

Bu anlamlı program vesilesiyle çok kıymetli Filistinli gazeteci ve muhabirlerin yanı sıra, Filistinli yönetmen Basel Adra’yı ülkemizde misafir etmekten memnuniyet duyduk.

İsrail, iki yıl içinde, yaklaşık 300 gazeteciyi katletti. Bu insanların 37’si kadındı.

Gazze’de işlenen ağır insanlık suçlarını tarihe not ederken, kendi öyküleri de Gazze’nin öyküsüne karışan bu kahramanlar, hakikate, kadınların gözünden ayna tuttular.

Haberin Devamı

Filistin’in çocukları, Filistin’in baharı olabilsin diye haberleriyle zalime meydan okudular.

Her birinin direnişine şahidiz ve uğruna hayatlarını verdikleri davanın en büyük savunucusu olacağız.

Ortak sorumluluğumuz ise dünyanın tüm kıtalarında hakikatin sesini yükseltmek, gerçeğin tercüme edilmediği tek bir lisan bile bırakmamaktır.

Zira haksızlığa, yalana, adaletsizliğe, ayrımcılığa, soykırıma ve cümle kötülüğe savaş açmak, hepimizin en meşru savaşıdır.

İnanıyorum ki, biz hakikatin ışığını yansıttıkça, bugün Gazze’nin üstüne çöken karanlık, yarın insanlığın topyekûn direnişiyle aydınlığa dönüşecektir.

Filistin’de şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.