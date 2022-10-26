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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı: Ne kadar gurur duysam az

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Bergama
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı: Ne kadar gurur duysam az
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 12:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İzmir'in Bergama ilçesindeki Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu'nun çevre kahramanlarını sevgiyle kucaklıyorum. Geri dönüşüm bahçesi kuran, sebze-meyve atıklarından biyogaz, atık yağlardan ise sabun üreten öğrencilerimizle ne kadar gurur duysam az" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Bergama ilçesindeki Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu'nun çevre kahramanlarını sevgiyle kucaklıyorum.

Geri dönüşüm bahçesi kuran, sebze-meyve atıklarından biyogaz, atık yağlardan ise sabun üreten öğrencilerimizle ne kadar gurur duysam az.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı: Ne kadar gurur duysam az

Bu örnekle görüyoruz ki, sıfır atık anlayışı kolayca okuldan başlayarak tüm ilçeye yayılabiliyor ve bir yaşam pratiği haline dönüşebiliyor.

Çocuklarımıza sıfır atık farkındalığını kazandıran öğretmenlerimize de gönülden teşekkür ediyorum."

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı: Ne kadar gurur duysam az

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Bergama

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