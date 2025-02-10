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Emine Erdoğan: Sigarayı Bırakma Günü başlangıç adımı olsun

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#Emine Erdoğan#Sigara#Sosyal Medya
Emine Erdoğan: Sigarayı Bırakma Günü başlangıç adımı olsun
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sigara ve elektronik sigara, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumumuzun ve doğanın geleceğini de tehdit ediyor. Pasif içicilik, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını riske atarken, doğaya atılan izmaritler ile kimyasal atıklar ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Bugün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nün, sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve sürdürülebilir yarınlar için başlangıç adımı olmasını diliyorum.”

 

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#Emine Erdoğan#Sigara#Sosyal Medya

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