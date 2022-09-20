Emine Erdoğan: Sıfır atıkla mücadele tecrübelerimizi her ülkeyle paylaşmaya hazırız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD’nin New York kentindeki Türkevi binasında, "Dünya Ortak Evimiz: İklim Kriziyle Mücadelede Sıfır Atığın Önemi" programında konuştu. Emine Erdoğan, "Bugüne kadar, sıfır atık konusundaki tecrübelerimizi paylaşmamız noktasında uluslararası birçok talep aldık, bu konudaki başarımız uluslararası toplumda büyük ilgi görüyor. Bu deneyimlerimizi isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazırız ve Sıfır Atık Projesini küresel bir harekete dönüştürmek arzusundayız" dedi.

