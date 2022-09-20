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Emine Erdoğan: Sıfır atıkla mücadele tecrübelerimizi her ülkeyle paylaşmaya hazırız

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Çevre#İklim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 10:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta iklim kriziyle mücadele konulu programda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin sıfır atık konusundaki deneyimlerini isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazır olduklarını" ifade etti. Öte yandan Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ‘Sıfır Atık Projesi’nin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanı imzaladı. Guterres buradaki konuşmasında, "Atık günümüz için hayati bir sorun. Sizin de bu anlamda yaptığınız Sıfır Atık Projesi çok kıymetli ve etkileyici. Bu kapsamda sizinle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD’nin New York kentindeki Türkevi binasında, "Dünya Ortak Evimiz: İklim Kriziyle Mücadelede Sıfır Atığın Önemi" programında konuştu. Emine Erdoğan, "Bugüne kadar, sıfır atık konusundaki tecrübelerimizi paylaşmamız noktasında uluslararası birçok talep aldık, bu konudaki başarımız uluslararası toplumda büyük ilgi görüyor. Bu deneyimlerimizi isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazırız ve Sıfır Atık Projesini küresel bir harekete dönüştürmek arzusundayız" dedi.

Emine Erdoğan: Sıfır atıkla mücadele tecrübelerimizi her ülkeyle paylaşmaya hazırız

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler‘de (BM) görevli birçok üst düzey yöneticinin bulunduğu etkinlikte, katılımcıları sıfır atık konusunda farkındalığın artırılması için destek vermeye çağırarak, "Bu buluşmanın, müreffeh bir geleceğe açılacak kapıların vesilesi olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan: Sıfır atıkla mücadele tecrübelerimizi her ülkeyle paylaşmaya hazırız


"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM"

"Sizleri de bu harekete destek vermeye ve Sıfır Atık Niyet Beyanını imzalamaya davet ediyorum" diyen Emine Erdoğan, "Gelin, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük krizlerden biri olan iklim değişikliğiyle hep birlikte mücadele edelim" şeklinde konuştu. Emine Erdoğan, Türkiye'nin BM Çevre Programı ve Habitat kapsamındaki çalışmalara aktif olarak katıldığını ve çevre sorunları için geliştirilen çözümlerin parçası olmaktan iftihar ettiğini dile getirdi.
Emine Erdoğan: Sıfır atıkla mücadele tecrübelerimizi her ülkeyle paylaşmaya hazırız

"TARİHİ BİR METNE İMZA ATTIK"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "çok verimli bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirten Emine Erdoğan, "Kendisi, Türkiye’nin Sıfır Atık Projesini yakından takip ettiğini ve destek verdiğini belirtti. Bu görüşmeden çıkan sinerjiyle somut adımlar atma kararı alarak tarihi bir metne imza attık. İmzaladığımız Sıfır Atık Niyet Beyanının, dünyada yeni bir başlangıç olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.
Emine Erdoğan: Sıfır atıkla mücadele tecrübelerimizi her ülkeyle paylaşmaya hazırız

Emine Erdoğan, sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi, sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeyi ve en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt ettiklerini belirttiği belgenin, Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine doğrudan hizmet edeceğine inandığını ifade etti. "Türkiye olarak bu meseleye dünyanın ortak evimiz ve doğanın tüm kaynaklarının insanlığın ortak mirası olduğu bilinciyle yaklaşıyoruz" diye konuşan Emine Erdoğan, dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, tabiatın verdiği her kaybın "insanlığın müşterek felaketi" olacağına işaret etti.

Emine Erdoğan, 5 yıl önce başlayan Sıfır Atık Projesi hakkında yapılan bazı faaliyetlerle ilgili şunları söyledi:

"2017’den bu yana, koyduğumuz her hedefi zamanından önce gerçekleştirdik. Yaklaşık 33.8 milyon ton geri kazanılabilir atığı işleyerek ekonomiye kazandırdık. 2019’da, Sıfır Atık Projemize Sıfır Atık Mavi’yi ekledik. Son 3 yılda Türkiye’de 154 bin ton deniz çöpünü toplayarak bertaraf ettik. Ayrıca yediden yetmişe, projemizi büyük bir şevkle sahiplenen, tabiata insana bahşedilmiş bir lütuf nazarıyla bakan Türk halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."
Emine Erdoğan: Sıfır atıkla mücadele tecrübelerimizi her ülkeyle paylaşmaya hazırız

"KULLAN-AT YERİNE, ÖNLE-AZALT, YENİDEN KULLAN, DÖNÜŞTÜR"

Çevre konularında farkındalığı yüksek nesillerin yetişmesi için gerekli fikri altyapıların oluşturulması gereğine değinen Emine Erdoğan, kullanıp atan değil, geri dönüştüren bir gençliğin yetişmesi gerektiğini vurguladı.

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#Emine Erdoğan#Çevre#İklim

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