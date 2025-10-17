Emine ErdoÄŸan: SÄ±fÄ±r atÄ±k, umut Ã¼rettiÄŸimiz yepyeni bir dÃ¶nemin adÄ±dÄ±r

Haberin DevamÄ±

Emine ErdoÄŸan, SÄ±fÄ±r AtÄ±k VakfÄ± tarafÄ±ndan, Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã‡evre ProgramÄ± (UNEP) ve BM-Habitat iÅŸbirliÄŸiyle "SÄ±fÄ±r AtÄ±k Hareketi: Ä°nsan, Mekan, DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m" temasÄ±yla Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± SÄ±fÄ±r AtÄ±k Forumu'na katÄ±ldÄ±.Â

Forumun anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± video gÃ¶sterimiyle baÅŸlayan program, Emine ErdoÄŸan'Ä±n insanlÄ±ÄŸa yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± videoyla devam etti.Â

Forumda konuÅŸan Emine ErdoÄŸan, insanlÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸi iÃ§in tarihi bir buluÅŸmaya ev sahipliÄŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, ilkini dÃ¼zenledikleri UluslararasÄ± SÄ±fÄ±r AtÄ±k Forumu'nda katÄ±lÄ±mcÄ±larla heyecanÄ± ve umudu paylaÅŸmaktan duyduÄŸu memnuniyeti belirtti.Â

Bu forum boyunca paylaÅŸÄ±lacak her bilginin, kurulacak her dostluk ve iÅŸbirliÄŸinin, atÄ±lacak kÃ¼Ã§Ã¼k ya da bÃ¼yÃ¼k her adÄ±mÄ±n, daha yaÅŸanabilir bir dÃ¼nyaya hizmet edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, "Hepiniz, tarihin ilk evrensel Ã§evre kanununun kaleme alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± topraklara, medeniyetler abidesi Ä°stanbul'umuza hoÅŸ geldiniz." ifadelerini kullandÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

- "NE VAR KÄ° Ä°NSANLIK, BU YÃœZYILA GELDÄ°ÄžÄ°NDE, DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ°N DEÄžÄ°L, DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMESÄ° GEREKEN ÅžEYLERÄ°N KENDÄ°SÄ° OLDU"Â

Emine ErdoÄŸan, "MeÅŸhur bir sÃ¶zde ÅŸÃ¶yle denir, 'DÃ¼nyada gÃ¶rmek istediÄŸiniz deÄŸiÅŸimin kendisi olun.' Ne var ki insanlÄ±k, bu yÃ¼zyÄ±la geldiÄŸinde, deÄŸiÅŸimin deÄŸil, deÄŸiÅŸtirmesi gereken ÅŸeylerin kendisi oldu. DÃ¶ngÃ¼sel tÃ¼ketim modellerine geÃ§mek yerine, tÃ¼ketim toplumlarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± atÄ±klarla, yeryÃ¼zÃ¼ne Ã§Ã¶pten daÄŸlar, okyanuslara plastikten adalar ekledi. Kendi eliyle, sahte ihtiyaÃ§lardan ve yapay mutluluklardan Ã¶rÃ¼lÃ¼ bir dÃ¼nya kurdu. 'DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum, Ã¶yleyse varÄ±m' dediÄŸi yerden, 'TÃ¼ketiyorum, Ã¶yleyse varÄ±m' noktasÄ±na savruldu." diye konuÅŸtu.Â

YapÄ±lan anketlerin insanlarÄ±n yÃ¼zde 85'inin ihtiyacÄ±ndan hep daha fazlasÄ±nÄ± satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini, reklamlarÄ±n "Ne kadar Ã§ok tÃ¼ketilirse o kadar deÄŸerli olunacaÄŸÄ±nÄ±" fÄ±sÄ±ldadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden ErdoÄŸan, Ã¼zerinde "indirim" etiketi olan her Ã¼rÃ¼nÃ¼ ihtiyaÃ§ olmamasÄ±na raÄŸmen almanÄ±n kar sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

Haberin DevamÄ±

Bir ÅŸey kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda onu tamir etmek yerine, yenisinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"Ucuz ve seri Ã¼retim, 'ucuza yenilemeyi' bizlere bir fÄ±rsat olarak sunuyor. Ancak ne yazÄ±k ki hiÃ§bir ÅŸey ucuza yenilenmiyor. Bir kot pantolonun Ã¼retilmesi iÃ§in 3 bin 781 litre su kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilseydik, 'Ucuza yeniledik' der miydik? Teknolojik atÄ±klarÄ±nÄ±n topraÄŸÄ±, suyu zehirlediÄŸini bilseydik, sapasaÄŸlam telefonlarÄ±mÄ±zÄ± yeniler miydik? Bir dilim ekmeÄŸin, bugÃ¼n dÃ¼nyada gÄ±daya eriÅŸimi olmayan 150 milyon Ã§ocuÄŸun hayali olduÄŸunu hatÄ±rlasaydÄ±k, artan yemeklerimizi bu kadar kolay Ã§Ã¶pe atabilir miydik? Denizlerde biriken plastiklerin, balÄ±klarÄ±n bedenine oradan da soframÄ±za dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bilseydik, kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pet ÅŸiÅŸeyi doÄŸaya bÄ±rakabilir miydik? KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k sandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sigara izmaritlerinden Ã§Ã¶zÃ¼nen toksik madde ve kimyasallarÄ±n, Ã§evrenin ilk Ã¼Ã§ kirleticisinden biri olduÄŸunu ve metrekareye 116 izmarit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bilseydik, izmaritlerimizi yere atabilir miydik? Bunlar ne kadar pahalÄ± harcama kalemleri, deÄŸil mi? Ä°ÅŸte, tek bir Ã¼rÃ¼n iÃ§in tÃ¼ketilen enerji, su, doÄŸal kaynaklar ve insan emeÄŸi, sÃ¶zde ucuza yenilemenin, perde arkasÄ±ndaki yÃ¼ksek bedelleridir."Â

Haberin DevamÄ±

"SIFIR ATIK, UMUT ÃœRETTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z, YEPYENÄ° BÄ°R DÃ–NEMÄ°N ADIDIR"Â

SÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸÄ± yepyeni bir dÃ¶nemin adÄ± olduÄŸunu vurgulayan Emine ErdoÄŸan, "MeÅŸhur yazarlarÄ±mÄ±zdan YaÅŸar Kemal'in dediÄŸi gibi; 'YaÅŸam, umutsuzluktan umut Ã¼retmektir. Ä°nsan, umutsuzluktan umut Ã¼reterek bugÃ¼ne kadar gelmiÅŸtir.' Bizler bugÃ¼n, umutsuzluÄŸun deÄŸil, bilakis bÃ¼yÃ¼k bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n eÅŸiÄŸindeyiz. SÄ±fÄ±r atÄ±k, umut Ã¼rettiÄŸimiz, yepyeni bir dÃ¶nemin adÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.Â

Bazen sÄ±fÄ±r atÄ±k yaÅŸam modelini uygulamanÄ±n zor olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde eleÅŸtiriler duyduÄŸunu aktaran ErdoÄŸan, "Åžunun altÄ±nÄ± Ã§izmek isterim ki bizim 'SÄ±fÄ±r AtÄ±ÄŸÄ±' mÃ¼kemmel bir ÅŸekilde uygulayan bir azÄ±nlÄ±ÄŸa deÄŸil, kÃ¼Ã§Ã¼k adÄ±mlarÄ± kararlÄ±lÄ±kla atan, evindeki organik atÄ±klarÄ±, kompost yaparak gÃ¼breye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren, restoranda artan yemeÄŸini Ã§ekinmeden yanÄ±nda gÃ¶tÃ¼ren, elektrikli cihazÄ±nÄ± bekleme modunda bÄ±rakmayÄ±p kapatan, velhasÄ±l, 'Ben mi kurtaracaÄŸÄ±m dÃ¼nyayÄ±?' demeden, insanlÄ±ÄŸÄ±n iyiliÄŸi iÃ§in elinden geleni, geldiÄŸi kadarÄ±yla yapma gayretinde olan milyonlara ihtiyacÄ±mÄ±z var." ifadelerini kullandÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Â

"ANADOLU'DA, 'Ã‡Ã–PE ATMAK' KÄ°MSENÄ°N TANIMADIÄžI BÄ°R KAVRAMDI"Â

Emine ErdoÄŸan, Ã§oÄŸu zaman sÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸÄ±n, Ã§aÄŸÄ±n yeni bir fikri gibi konuÅŸulduÄŸunu vurgulayarak, oysa her inancÄ±n, her kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n doÄŸayla dost bir yaÅŸamÄ±n rehberini insanlara sunduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

O nedenle, tarihin belli bir dÃ¶nemine kadar, hanelerde Ã¼retilen atÄ±klarÄ±n dÃ¼nya iÃ§in bir endiÅŸe nedeni olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± belirtti:Â

"Mesela, Anadolu'da, 'Ã§Ã¶pe atmak' kimsenin tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir kavramdÄ±. HenÃ¼z, okul etkinliklerinin ve hobi kurslarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kamayan 'ileri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m', eÅŸyalarÄ±n ve Ã¼rÃ¼nlerin bitmeyen yolculuÄŸuydu. Kalan yemekleri baÅŸka bir yemeÄŸe Ã§evirmek, kÄ±rÄ±lan Ã¼rÃ¼nleri tamir etmek, bir Ã§ocuÄŸa kÃ¼Ã§Ã¼k gelen kÄ±yafeti baÅŸka bir Ã§ocuÄŸa giydirmek, hayatÄ±n kendisiydi. Bir ÅŸey satÄ±n alacaksak, onun deÄŸerini belirleyen, moda olmasÄ± deÄŸil 'evladiyelik' olup olmamasÄ±ydÄ±. Mobilya gibi dayanÄ±klÄ± Ã¼rÃ¼nler, nesilden nesile geÃ§erdi. Kalan kumaÅŸlar, 'kÄ±rkyama' denilen sanat eserlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. TarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±kta organik gÃ¼bre kullanÄ±lÄ±rdÄ±. Artan yemekler topraÄŸÄ±n, kuÅŸun, diÄŸer mahlukatÄ±n nasibi olurdu. Åžimdi, burada, hepimize Ã§ok Ã¶nemli bir sorumluluk dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bu salonda 108 farklÄ± Ã¼lkeden, Ã§ok kÄ±ymetli katÄ±lÄ±mcÄ±lar var. Sizler, kÃ¶kleri derinlere uzanan kÃ¼ltÃ¼rlerden geliyorsunuz. Her kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n, kendi coÄŸrafyasÄ±yla bÃ¼tÃ¼nleÅŸmiÅŸ, ilham verici doÄŸa dostu yaÅŸam pratikleri var. Ä°nanÄ±yorum ki bu uygulamalarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±r ve hayata kazandÄ±rÄ±rsak, insanlar iÃ§in de Ã¶nemli bir motivasyon kaynaÄŸÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ oluruz."Â

Haberin DevamÄ±

Emine ErdoÄŸan, kÃ¼resel sÄ±fÄ±r atÄ±k hedeflerini gerÃ§ekleÅŸtirme yolunda devletlere, uluslararasÄ± ve bÃ¶lgesel kuruluÅŸlara Ã¶nemli roller dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.Â

"TÃœRKÄ°YE OLARAK VAR GÃœCÃœMÃœZLE Ã‡Ã–ZÃœMÃœN PARÃ‡ASI OLMAK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ALIÅžIYORUZ"Â

ErdoÄŸan, "Gururla ifade etmek istiyorum ki, TÃ¼rkiye olarak, iklim krizindeki payÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ±na raÄŸmen, var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n parÃ§asÄ± olmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. 2017 yÄ±lÄ±nda, TÃ¼rkiye'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z SÄ±fÄ±r AtÄ±k Hareketi, bu hedefin en net gÃ¶stergesidir. Bu yolun baÅŸÄ±nda, Ã¼lkemizde yÃ¼zde 13 olan geri kazanÄ±m oranÄ±mÄ±zÄ±, yÃ¼zde 36 seviyesine Ã§Ä±kardÄ±k. BugÃ¼ne kadar, 74,5 milyon ton atÄ±ÄŸÄ± geri kazandÄ±k. Ekonomimize 256 milyar lira kazanÃ§ saÄŸladÄ±k. 'SÄ±fÄ±r AtÄ±k Mavi Hareketi' kapsamÄ±nda, yaklaÅŸÄ±k 285 bin ton deniz Ã§Ã¶pÃ¼nÃ¼ topladÄ±k. DÃ¼nyadaki hiÃ§bir krize seyirci kalmayan bir Ã¼lke olarak, Ã§evre krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde de yer almayÄ±, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± sorumluluÄŸumuzu yerine getirmek olarak kabul ettik. Bu anlayÄ±ÅŸla, sÄ±fÄ±r atÄ±k giriÅŸimimizi, zamanla uluslararasÄ± dÃ¼zeye taÅŸÄ±dÄ±k.Â

2022 yÄ±lÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "Ä°yi Niyet BeyanÄ±"nÄ± imzalayarak, kÃ¼resel bir hareket baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan ErdoÄŸan, BM Genel Kurulu'na sunduklarÄ± sÄ±fÄ±r atÄ±k konulu kararÄ±n 105 Ã¼lkenin eÅŸ sunuculuÄŸunda, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir oy birliÄŸiyle kabul edildiÄŸini ifade etti.Â

Ãœlkelerin bu mutabakatÄ±nÄ±n, insanlÄ±k ailesinin Ã§evre meselesindeki dayanÄ±ÅŸma ruhunu ortaya koyan Ã§ok anlamlÄ± bir Ã¶rnek olduÄŸunu vurgulayan Emine ErdoÄŸan, "Bu karar neticesinde, 30 Mart tÃ¼m dÃ¼nyada UluslararasÄ± SÄ±fÄ±r AtÄ±k GÃ¼nÃ¼ ilan edilirken, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreterinin ve ÅŸahsÄ±mÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler SÄ±fÄ±r AtÄ±k DanÄ±ÅŸma Kurulu kuruldu. 2023'ten bu yana, DanÄ±ÅŸma Kurulumuzla, dÃ¼nyadaki en iyi sÄ±fÄ±r atÄ±k uygulamalarÄ±nÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karmak, uygulamayÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak ve farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± artÄ±rmak misyonuyla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ne mutlu ki biz bu yola Ã§ok kilometre ekledik." diye konuÅŸtu.Â

"Ä°NANIYORUM KÄ° GÃœZEL Ä°STANBUL'UMUZ, BUNDAN SONRA SIFIR ATIÄžIN BAÅžKENTÄ° OLACAK"Â

2023'te kÃ¼resel sÄ±fÄ±r atÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n merkezi olmasÄ± amacÄ±yla TÃ¼rkiye'de SÄ±fÄ±r AtÄ±k VakfÄ±nÄ± kurduklarÄ±nÄ± belirten Emine ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"VakfÄ±mÄ±z, bÃ¼yÃ¼k bir iÅŸtiyak ve yÃ¼ksek bir enerjiyle, DanÄ±ÅŸma Kurulumuzun faaliyetlerine en gÃ¼Ã§lÃ¼ desteÄŸi veriyor. VakfÄ±mÄ±z bÃ¼nyesinde; sÄ±fÄ±r atÄ±k alanÄ±nda, iyi uygulama ve politika paylaÅŸÄ±mÄ±nda uluslararasÄ± bir merkez olan SÄ±fÄ±r AtÄ±k EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼ kurduk. AyrÄ±ca, KÃ¼resel SÄ±fÄ±r AtÄ±k Ã–dÃ¼lleri projemizi de, geÃ§tiÄŸimiz 30 Mart kutlamalarÄ±nda, New York'ta duyurduk. Kurulumuzun sekretaryasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zveriyle yÃ¼rÃ¼ten BirleÅŸmiÅŸ Milletler Habitat'Ä±n, TÃ¼rkiye'de bÃ¶lgesel bir ofis aÃ§masÄ± iÃ§in gerekli adÄ±mlarÄ± attÄ±k. Ä°nanÄ±yorum ki gÃ¼zel Ä°stanbul'umuz, bundan sonra sÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸÄ±n baÅŸkenti olacak; sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir geleceÄŸin temelleri burada atÄ±lacak. Ben bu vesileyle, huzurlarÄ±nÄ±zda SÄ±fÄ±r AtÄ±k VakfÄ±mÄ±za ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler DanÄ±ÅŸma Kurulu Ã¼yelerimize Ã¶zel olarak teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum. GerÃ§ekten titiz Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar, kÄ±sa zamana bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±lar ve Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir alkÄ±ÅŸÄ± hak ediyorlar."Â

ErdoÄŸan, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadelede, bugÃ¼ne kadar genellikle, belediye atÄ±k miktarÄ±, plastik kirliliÄŸi, doÄŸrusal Ã¼retim-tÃ¼ketim gibi baÅŸlÄ±klarÄ±n gÃ¼ndemde olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

"Ä°SRAÄ°L, GAZZE'DE TARÄ°HÄ°N EN VAHÅžÄ° SOYKIRIMINI YAPARKEN, BÄ°R YANDAN DA 'EKO-KIRIM' YAPTI"Â

Emine ErdoÄŸan, "Fakat bugÃ¼n en Ã§ok, savaÅŸlarÄ±n Ã§evreye verdiÄŸi tahribatÄ±, yeryÃ¼zÃ¼ne bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± derin yara izlerini, konuÅŸmalÄ±yÄ±z. SavaÅŸlarÄ±n, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadelemizdeki kazanÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±, nasÄ±l sÄ±fÄ±r noktasÄ±na gerilettiÄŸini anlatmalÄ±yÄ±z! Bunun en acÄ± Ã¶rneÄŸi, bugÃ¼n Filistin'de yaÅŸanÄ±yor. Ä°srail, Gazze'de tarihin en vahÅŸi soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ± yaparken, bir yandan da 'eko-kÄ±rÄ±m' yaptÄ±. Gazze'deki yÄ±kÄ±mdan, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi belki bir asÄ±r sÃ¼recek, 61 milyon ton enkaz kaldÄ±. AÄŸaÃ§ mahsullerinin yÃ¼zde 97â€™si, yÄ±llÄ±k mahsulÃ¼n yÃ¼zde 82'si, Ã§alÄ±lÄ±k alanlarÄ±n yÃ¼zde 95'i yok oldu." dedi.

"GAZZE'DE YOK OLAN Ã‡EVRE, TÃœM Ä°NSANLIÄžA AÄ°TTÄ°R"Â

MÃ¼himmat, katÄ± atÄ±k ve arÄ±tÄ±lmamÄ±ÅŸ kanalizasyondan kaynaklanan toprak kirliliÄŸinin, gÄ±da Ã¼retimini imkansÄ±z hale getirdiÄŸine dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, "Ne insanlarÄ±n yaÅŸayabileceÄŸi bir yer kaldÄ±, ne hayvanlarÄ±n otlayacaÄŸÄ± alanlar, ne de kuÅŸlarÄ±n ve su canlÄ±larÄ±nÄ±n barÄ±nacaÄŸÄ± bir Ã§evre. O yÃ¼zden ÅŸu gerÃ§eÄŸin altÄ±nÄ± kalÄ±n Ã§izgilerle Ã§izelim: savaÅŸlar durmadÄ±kÃ§a, tabiatÄ±n yaralarÄ±nÄ± saramayÄ±z. Nesiller arasÄ± adaleti saÄŸlayamayÄ±z ve ÅŸunu lÃ¼tfen unutmayalÄ±m; Gazze'de yok olan Ã§evre, tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa aittir. DÃ¼nyanÄ±n bir ucunda, belki bizden kilometrelerce uzakta yaÅŸanan savaÅŸlar, yok olan tÃ¼rler, kuruyan gÃ¶ller, bÃ¼yÃ¼yen Ã§Ã¶ller, aslÄ±nda yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zdalar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ekosistem bir bÃ¼tÃ¼ndÃ¼r. Gazze'nin Ã§oraklaÅŸan topraklarÄ±, bize de uzanÄ±r. BaÅŸka bir kÄ±tada Ã§ekilen su ve gÄ±da kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, bizim soframÄ±zÄ± da yoksullaÅŸtÄ±rÄ±r. O yÃ¼zden, sÄ±fÄ±r atÄ±k hareketi demek, kÃ¼resel vicdan demektir. Bu vicdan haritasÄ±nÄ± ne kadar bÃ¼yÃ¼tÃ¼rsek, kimsenin geride kalmadÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼nyayÄ± o Ã¶lÃ§Ã¼de tesis edebiliriz." ifadelerini kullandÄ±.Â

"SÄ°ZLERÄ° Ä°YÄ° NÄ°YET BEYANI'NI Ä°MZALAYARAK KÃœRESEL SIFIR ATIK HAREKETÄ°NÄ°N BÄ°R PARÃ‡ASI OLMAYA DAVET EDÄ°YORUM"Â

Emine ErdoÄŸan, KÄ±zÄ±lderili liderlerin bir karar alacaklarÄ±nda, o kararÄ±n yedi nesli nasÄ±l etkileyeceÄŸini gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Ä°ÅŸte bu 'Yedi Nesil Ä°lkesi', adil bir dÃ¼nya iÃ§in aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z cevaptÄ±r. GerÃ§ek liderlik, yarÄ±nÄ± inÅŸa edebilmektir. Gelin biz de, bugÃ¼n attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ±n, henÃ¼z doÄŸmamÄ±ÅŸ milyarlarca insanÄ±n yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± belirleyen kelebek etkisini hesap edelim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hayat, devam eden bir hikayedir. BugÃ¼n yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z satÄ±rlarla geÃ§miÅŸin hatalarÄ±nÄ± temize Ã§ekebilir ve insanlÄ±k iÃ§in yepyeni bir sayfa aÃ§abiliriz. Bu duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle sÃ¶zlerime son verirken, sizleri Ä°yi Niyet BeyanÄ±'nÄ± imzalayarak kÃ¼resel sÄ±fÄ±r atÄ±k hareketinin bir parÃ§asÄ± olmaya davet ediyorum. Her birinize katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±z iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bu anlamlÄ± organizasyona Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden SÄ±fÄ±r AtÄ±k VakfÄ±mÄ±za, Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi ve TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±klarÄ±mÄ±za ve etkinliÄŸin tÃ¼m paydaÅŸlarÄ±na en kalbi ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum." diye konuÅŸtu.Â

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan hediye takdimi yapÄ±ldÄ±. SÄ±fÄ±r AtÄ±k VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Samed AÄŸÄ±rbaÅŸ, sÄ±fÄ±r atÄ±ktan ilhamla yapÄ±lan "Yusufâ€™un gÃ¶mleÄŸi" adlÄ± eseri Emine ErdoÄŸanâ€™a hediye etti. ArdÄ±ndan aile fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.Â

Foruma, Azerbaycan Ekoloji ve DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± Mukhtar Babayev, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±, Ã‡evreyi Koruma Kurumu BaÅŸkanÄ± Shina Ansari, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (UNECE) Ä°cra Sekreteri Tatiana Molcean, BM Habitat Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ AnaclÃ¡udia Rossbach, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± OJSC YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Etibar Abbasov, Benin Ã‡evre ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma BakanÄ± Jose Didier Tonato, BirleÅŸik Arap Emirlikleri Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi ve Ã‡evre BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Alya Abdelrahim Alharmoodi, BM Habitat Ä°cra YÃ¶neticisi Anaclaudia Rossbach, BRS Ä°cra Sekreteri Rolph Payet, Esvatini Turizm ve Ã‡evresel Ä°ÅŸler BakanÄ± Jane Matty Mkhonta-Simelane, Fiji Yerel YÃ¶netimler BakanlÄ± Maciu Katamotu Nalumisa, Gabon Ã‡evre, Ekoloji ve Ä°klim BakanÄ± Mays Lloyd Mouissi, Irak Ã‡evre BakanÄ± Hallo Mustafa Kaka Radha Al-Askari, KaradaÄŸ Mekansal Planlama, ÅžehirleÅŸme ve Devlet VarlÄ±klarÄ± BakanÄ± Slaven RadunoviÄ‡, Maldivler Turizm ve Ã‡evre BakanlÄ±ÄŸÄ± Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Nizam, Malezya Konut ve Yerel YÃ¶netimler BakanÄ± Kor Ming Nga, Mali Ã‡evre, Temizlik ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma BakanÄ± Mariam Tangara, MÄ±sÄ±r Yerel YÃ¶netimler BakanÄ± ve Ã‡evre BakanÄ± Vekili Prof. Dr. Manal Awad Mikhaiel Aboughatas, Moritanya Ã‡evre ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma BakanÄ± Messouda Mohamed Laghdaf, Ã–zbekistan Ekoloji, Ã‡evre Koruma ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Aziz Abdukhakimov, Rusya Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ã–zel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev, Sierra Leone Ã‡evre ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mima Yema Mimi Sobba - Stephens, Somali Ã‡evre ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Bashir Mohamed Jama, TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± (TDT) Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Merey Mukazhan, TDT Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–mer Kocaman, Togo Ã‡evre ve Orman KaynaklarÄ± BakanÄ± Katari Foli-Bazi, TÃ¼rkmenistan DoÄŸal Kaynaklar ve Ã‡evre Koruma BakanÄ± Charygeldi Babanyyazov, Nun VakfÄ± MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± Esra Albayrak ve KADEM VakfÄ± MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± SÃ¼meyye ErdoÄŸan Bayraktar ile BM SÄ±fÄ±r AtÄ±k DanÄ±ÅŸma Kurulu Ã¼yeleri, gazeteciler ve akademisyenler de katÄ±ldÄ±.