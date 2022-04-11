Emine Erdoğan: Sıfır atık projesi hayallerimin ötesine geçti

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, Anadolu Ajansı’na yaptığı değerlendirmede sıfır atığın yaygınlaştırılması ve yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesinde öncü rolü kadınların üstlendiğini dile getirirken, lider eşlerine dünyanın en önemli meselesi haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele için ortak proje yürütülmesi çağrısında bulundu. Emine Erdoğan, projeyle ilgili şunları söyledi:

2.4 MİLYAR TL TASARRUF

“Bugün projenin ülkemizde 7’den 70’e hemen herkes tarafından bilindiğine şahitlik ediyorum. Bu bizi çok sevindiren, ülkemiz adına önemli bir kazanım. Sıfır atık kavramı artık hepimizin hayatına girdi. 2023’e kadar Sıfır Atık Projesi’ni ülke çapında yaygınlaştırma hedefimiz var. Projemizin başladığı 2017 yılından 2022 yılı ocak ayına kadar geçen sürede 16.5 milyon ton kağıt-karton, 4.1 milyon ton plastik, 1.7 milyon ton cam, 0.4 milyon ton metal, 1.5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere yaklaşık 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı. Sıfır Atık Projesi başladığında geri kazanım oranı yüzde 13’tü. Halihazırda bu oran yüzde 22.4 civarlarında. 2023’te geri kazanım oranımızı yüzde 35’e çıkarmayı hedefliyoruz. Ücretli poşet uygulamasıyla poşet kullanımında yüzde 75’lik azalma sağlandı. Bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalma plastik poşet üretimi için gerekli hammadde ithalini önledi ve yaklaşık 2.4 milyar lira tasarruf edildi. Bununla birlikte yaklaşık 14 bin 640 ton sera gazı salınımı da engellenmiş oldu. Bu sonuçlardan gurur duyuyoruz. Bu emek, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için büyük bir yatırım.





Haberin Devamı

Özellikle Sıfır Atık Projesi konusunda lider eşleriyle bir diplomasi başlattık. Birçok ülke projeyi öğrenmek ve ülkelerinde uygulamak için bizimle temasa geçti, bu ülkelerdeki lider eşleriyle görüşmeler yürütüyoruz. İklim değişikliği ile mücadele yalnızca teknik bir kulvarda yürütülemez. Eş zamanlı olarak, tabiatla olan ilişkimizin dengeli şekilde yeniden kurulması için eğitim ve kültür alanında da yapacak çok işimiz var. Doğayla barışık yaşam tarzları inşa etmemize destek olacak ve bunun küresel ölçekte iletişimini yürütecek kampanyalar düzenlememiz gerekiyor. Ben tüm uluslararası projelere açığım ve elimden gelen katkıyı sunmaya hazırım. Umuyorum ileride uluslararası toplumun çevre konularındaki iş birliği katlanarak artar.”

KADINLAR ÖNCÜ

Haberin Devamı

Sıfır atığın yaygınlaştırılması ve yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi için kadınların öncü olduğuna inanıyorum. En başta, çocuklarının geleceğinin doğanın korunmasına bağlı olduğunu biliyorlar. Kadınları her zaman çevre projelerine katılmaları için teşvik ediyoruz, onlar da artan sayılarla katılıyorlar. Kadınlar, çevreyi yaşanabilir ve sürdürülebilir kılmadaki vazgeçilmez rollerini fark ettikçe sıfır atık projesinin çok daha üst noktalara taşınacağını düşünüyorum.

HEDEFİMİZ DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi iki kardeş proje diyebiliriz. Sıfır Atık Mavi Projesi var olan atıkları temizlemeyi ve yeni atıkların oluşmasını engellemeyi amaçlıyor. Ülkemizin 760 kuruluşu ‘Sıfır Atık Mavi Sözü’ verdi. Denizlerin kirlenmesiyle mücadele edeceklerini taahhüt ettiler. Yürüttüğümüz çalışmalarla deniz suyu kalitesinde büyük iyileşmeler görülüyor. Ülkemiz 2021 yılında 519 Mavi Bayrak’lı plajımız ile dünyada üçüncü sırada yer aldı. 2023 hedefimiz dünya birincisi olmak.