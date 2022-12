Emine Erdoğan: 'Sıfır Atık' konulu karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında bugün saat 14.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlendi. Bu yıl "İklim ve Gençlik" temasıyla düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Ödüller Emine Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından takdim edildi. Günün son ödülü olan 'Sıfır Atık Katkı Verenler Ödülü' Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Emine Erdoğan tarafından takdim edildi.

'ARTIK BİZZAT ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMALIYIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tüm inançlarında tabiatın insanın yuvası olduğunu belirterek "Bu medeniyetlerden günümüze sayısız eser kalmış olsa da bugüne ulaşan en değerli miras yaşanabilir bir dünya bırakmış olmalarıdır. Ne yazık ki, bugün insanlığın ortak mirası olan tabiat, yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya. Yapılan araştırmalar dünyanın bir yıllık doğal kaynaklarını henüz yılın yarısındayken tükettiğimizi gösteriyor. Dünya Limit Aşım Günü olarak bilinen bu ölçüme göre 2022 yılında tüm kaynaklarımızı temmuz ayı itibariyle tükettik. Bu hızlı üretim ve tüketim alışkınlıklarımız sonucunda oluşan kaynak açığımızı bir sonraki yıldan ödül çalarak kapatıyoruz. Yani bizden sonraki nesillerin hakkı olan kaynakları kullanıyoruz. Doğal kaynakları tüketirken, aynı zamanda atık dağlarının da oluşmasına neden oluyor. Halbuki yaşamımızı kolaylaştırması için kullandığımız malzemelerin birçoğu çok kısa süreli ihtiyaçlarını gidermek için tüketim döngümüze dahil ettiğimiz vazgeçilebilir ürünler. Artık sorunları konuşmaktan öteye geçmeli ve çözümün bizzat parçası olmalıyız. Çünkü belki de bunu yapabilecek son nesil biziz. Bu bakış açısıyla bundan 5 sene önce bir hayalle yola çıktık. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başlattığımız Sıfır Atık Projesi halkımızın da teveccühü ile bir kartopu misali gönülden gönülle büyüdük. Gelinen nokta sektörlerimizde döngüsel ekonomi ve çevre dostu konusunda önemli gelişmeler kaydedildiğini görüyoruz. Bugün aramızda bulunan sorumluluk alarak sürdürülebilirlik raporlarını hazırlayan ve daha yeşil üretim modellerini benimseyen tüm sektör temsilcilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

'30 MART DÜNYA'NIN HER YERİNDE SIFIR ATIK GÜNÜ OLARKA KUTLANACAK'

Emine Erdoğan "Sıfır Atık insanlığın geleceği adına başlatılmış bir sorumluluk hareketidir. Atıkların aslında birer enerji kaynağı olduğunun bilinciyle doğayla uyum içinde sürdürülebilir bir yaşam felsefesinin ürünüdür. Modern insanın unuttuğu tabiat ile arasındaki gönül bağına pekiştirme yolunda atılmış bir adımdır. Bu bakış açısıyla geçtiğimiz 5 senede Türkiye'nin ortaya koyduğu örneklik bütün dünya ülkelerine ilham olmakta. Eylül ayında başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak üzere Sıfır Atık idealine inanan, onlarca yabancı devlet başkan ve eşi, bakan, ve Birleşmiş Milletler temsilcisiyle küresel bir iyi niyet beyanı imzaladık. Ve dünyada Sıfır Atık uygulanmasını yaygınlaştırmak için birlikte çalışacağımıza dair söz verdim. Her geçen gün imzacı sayısının arttığı iyi niyet beyanı Sıfır Atık projemize küresel ilgi ve desteğin kurumsallaşması yolunda önemli bir adım oldu. Buradan bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ülkemiz tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için Sıfır Atık uygulamalarının teşvik edilmesi konulu karar tasarısı 105 ülkenin eş sunuculuğunda oy birliği kabul edildi. Bu karar ile 2023 yılı itibariyle 30 Mart tarihi dünyanın her yerinde Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanacak. Bu tarihi kararın bir diğer sonucu olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde ve ülkemiz girişimleriyle bir Sıfır Atık danışma kurulu kurulması için de çalışmalara başladık. Sıfır Atık konusundaki tecrübelerimizi dileyen her ülkeyle paylaşmaya Sıfır Atık'ı küresel bir harekete dönüştürmek için ne gerekiyorsa ortaya koymaya Türkiye olarak hazırız" dedi.