Emine Erdoğan: Sıfır atık hayattır

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EMİNE Erdoğan, COP31 Başkanlığı, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Emine Erdoğan, metan emisyonlarının bugüne kadarki küresel ısınmanın neredeyse üçte birinin ana kaynağı olduğunu, bu emisyonların yüzde 60’ının ise insan faaliyetlerinden kaynaklandığını dile getirdi ve özetle şu mesajları verdi:

HER EYLEMİN DOĞADA KARŞILIĞI VAR

“Estetik kaygılarla daha tarlada elenen ürünlerden tutun, fazladan alındığı için buzdolabında unutulan meyvelere kadar ‘Çöpe atılan bir elmadan en fazla ne olabilir?’ diye düşündüğümüz her eylemimizin doğada büyük karşılıkları var. Milyonlarca insanın önemsiz saydığı bireysel davranışların birbirine eklenmesi sonucunda ağır bedeller ödeniyor. Bu bedeli yeri geliyor günü aç karna geçiren çocuklar, yeri geliyor iklim değişikliğine bağlı nedenlerle yaşanamayacak hale gelen köyünü terk etmek zorunda kalan insanlar ya da yeryüzünden ilelebet silinen türler ödüyor. İşte bu kördüğümü çözmek istiyorsak her şeyden önce bu işi teknik bir dile hapsolmaktan kurtarmalıyız. İnsanların bağ kurup sahipleneceği değer temelli yeni sistemler kurmalıyız. Sıfır Atık’ı konuşmak aslında hayatı konuşmaktır. İnsanları ekmeği çöpe atmaktan vazgeçirecek olan, sera gazı emisyonları istatistiklerini bilmekten ziyade yeniden nimet fikriyle buluşmaktır. Keza elindeki plastik şişeyi ya da izmariti yere atmamak, doğayı yeniden ilahi bir emanet olarak görebilmekle ilişkilidir.

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ESKİSİ OLMAYANIN YENİSİ OLMAZ

Büyüklerimiz, ‘Eskisi olmayanın yenisi olmaz’ derler. Bu söz, bizlere döngüselliğin özünü tek bir cümlede özetler. Artan yemekleri değerlendirmek, mevsiminde yetişen ürünleri saklamak, kırılan eşyaları tamir etmek, kıyafetleri onarıp ömürlerini uzatmak, hayatın doğal akışıdır. Tohum toprağa bırakılırken ‘kurda, kuşa, aşa’ diye dua edilir. Çünkü ‘Dünya ortak evimizdir’ anlayışı, kültürümüzde içselleştirilmiş bir yaşam pratiğidir. İşte tüm bu alışkanlıklar, nimete, emeğe ve Yaradan’a saygıyla şekillenmiştir. Görüyoruz ki, tabiatla ortak bir dil geliştiren yerel bilgelik, doğal kaynak israfına, metan emisyonlarına, çevre kirliliğine ve artan iklim değişikliği etkilerine karşı adeta bir kalkandır. O halde biz de yerel bilginin yitik bir hazineye dönmesine müsaade etmeden, onu iklim değişikliğiyle mücadelenin etkin bir parçası yapmalıyız.”

YOĞUN KATILIM

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UEA Başkanı Fatih Birol’un moderatörlüğünü üstlendiği programda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuşma yaptı. Programa Kongo’dan Bangladeş’e Japonya’dan Birleşik Krallık’a kadar çok sayıda ülkeden üst düzeyde katılım sağlandı.

GUTERRES’TEN ÖVGÜ

Guterres, Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Projesi kapsamında gösterdiği liderliği överek, “Türkiye First Lady’sine, danışma kurulunun başkanlığı da dahil olmak üzere Sıfır Atık hareketine sağladığı yorulmak bilmeyen liderliği ve bu COP’ta metan konusunu gündeme getirdiği için teşekkür ederim” dedi.

LİDER EŞLERİNE YAKIN İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Emine Erdoğan, birçok ülke liderinin eşiyle bir araya gelerek ikili görüşme ve temaslarda bulundu. Emine Erdoğan, dün ayrıca BM Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo ve Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope ile de bir araya geldi. Amp Pope ile görüşmesine ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, “Görüşmemizin odağında Gazze vardı. Yerlerinden edilen Filistinli kardeşlerimizin korunması ve insani yardıma erişimi için uluslararası iş birliğiyle atılabilecek adımları değerlendirdik” dedi.

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Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı’nın eşi Sajidha Mohamed ile bir araya geldi.

SIFIR ATIK MÜZESİ’Nİ AÇTI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle birlikte ‘Anadolu’nun Doğadan Gelen Renkleri’ sergisini gezdi. Lider eşleri serginin ardından şefler Asude Akınlı Boğatır ve Bahadır Boğatır tarafından hazırlanan Anadolu lezzetlerinin sunulduğu ‘Sıfır Atık’ tasarımlı sofrada buluştu. Emine Erdoğan, lider eşleriyle birlikte dün Sıfır Atık Müzesi’nin de açılışını yaptı. Müze gezisinin sonunda Emine Erdoğan, lider eşleri ve davetlilerle doğanın korunmasının öneminin vurgulandığı ‘dijital ağaç’ önünde fotoğraf çektirdi. (AA)