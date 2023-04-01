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Emine Erdoğan: Sıfır Atık hareketi bugün tüm dünyanın takdirini kazandı

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Emine Erdoğan: Sıfır Atık hareketi bugün tüm dünyanın takdirini kazandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 13:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın rehberliği ve ortaya koyduğu etkin politikalarla Sıfır Atık hareketi bugün tüm dünyanın takdirini kazandı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın rehberliği ve ortaya koyduğu etkin politikalarla Sıfır Atık hareketi bugün tüm dünyanın takdirini kazandı. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un şahsında projenin bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

 

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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