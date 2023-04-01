Emine Erdoğan: Sıfır Atık hareketi bugün tüm dünyanın takdirini kazandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın rehberliği ve ortaya koyduğu etkin politikalarla Sıfır Atık hareketi bugün tüm dünyanın takdirini kazandı. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un şahsında projenin bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.