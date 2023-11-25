Emine Erdoğan: Şiddet sarmalından ancak ona karşı kenetlenerek çıkabiliriz

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Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Dünyanın dört bir yanını saran şiddet sarmalından ancak ona karşı kenetlenerek çıkabiliriz.

Aileden, sevgiden, insan olmaktan uzaklaştıran şiddetin her türlüsüyle mücadelede, devletimizle birlikte sivil toplum, medya ve diğer tüm paydaşların yerini alması gerekiyor.

Canla, başla bu kötü huylu tümörü kökünden kazımak için çalışalım.

“Kadına şiddete sıfır tolerans” kararlılığının bir göstergesi olarak bugün hayata geçirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum.

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Sevgi ve merhametin üstün geldiği bir dünya temenni ediyorum.