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Emine Erdoğan: Şiddet sarmalından ancak ona karşı kenetlenerek çıkabiliriz

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#Kadına Şiddet#Emine Erdoğan#Şiddet
Emine Erdoğan: Şiddet sarmalından ancak ona karşı kenetlenerek çıkabiliriz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 20:30

Emine Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanını saran şiddet sarmalından ancak ona karşı kenetlenerek çıkabiliriz. “Kadına şiddete sıfır tolerans” kararlılığının bir göstergesi olarak bugün hayata geçirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

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Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Dünyanın dört bir yanını saran şiddet sarmalından ancak ona karşı kenetlenerek çıkabiliriz.

Emine Erdoğan: Şiddet sarmalından ancak ona karşı kenetlenerek çıkabiliriz

Aileden, sevgiden, insan olmaktan uzaklaştıran şiddetin her türlüsüyle mücadelede, devletimizle birlikte sivil toplum, medya ve diğer tüm paydaşların yerini alması gerekiyor.

Canla, başla bu kötü huylu tümörü kökünden kazımak için çalışalım.

“Kadına şiddete sıfır tolerans” kararlılığının bir göstergesi olarak bugün hayata geçirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum.

Emine Erdoğan: Şiddet sarmalından ancak ona karşı kenetlenerek çıkabiliriz

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Sevgi ve merhametin üstün geldiği bir dünya temenni ediyorum.

 

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#Kadına Şiddet#Emine Erdoğan#Şiddet

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