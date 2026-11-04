Emine Erdoğan, Seul Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Seul ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) Seul Kültür Merkezi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Tören alanına gelişinde Emine Erdoğan, YEE Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, Kültür Daire Başkanı Ali Rıza Karabağ ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Açılış kurdelesini keserek merkezi hizmete açan Emine Erdoğan, ardından Koreli öğrencilere Türkçe öğretilen sınıfa geçerek öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret kapsamında Ebru sanatçısı Hikmet Kadir Bozok'un canlı performansını izleyen Emine Erdoğan, sanatçının çalışmasına katkıda bulundu. Türkçe öğrenen Koreli öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, öğrencilerin Türkiye ile Güney Kore arasında birer elçi olacaklarını vurguladı.

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'KÜLTÜRÜMÜZÜN UZAK COĞRAFYALARDA GÜZEL KARŞILIKLAR BULDUĞUNA ŞAHİT OLMAK ÇOK KIYMETLİ'

Programın ardından sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, “Kültürler arası köprü kuran Yunus Emre Enstitümüzün, Güney Kore'de hayata geçirdiği Seul Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin iki dost ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Türkçemize ilgi duyan öğrencilerimizle buluşmak, dilimizin ve kültürümüzün uzak coğrafyalarda nasıl güzel karşılıklar bulduğuna şahit olmak çok kıymetli. Yunus Emre Enstitümüz, medeniyet birikimimizi dünyaya taşırken insanları yalnızca farklı bir dille değil, farklı hayatlarla ve düşüncelerle de tanıştırıyor. Çünkü birbirinin dilini öğrenen, hikayesini dinleyen ve değerlerini tanıyan insanlar arasında kurulan yakınlık, ülkeler arasındaki dostluğun da en sağlam temelidir. Bu anlayışla dünyanın dört bir yanında özveriyle çalışan Yunus Emre Enstitümüzün bütün mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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ENSTİTÜ HAKKINDA

Türk dilini, kültürünü, sanatını ve medeniyet birikimini dünyaya tanıtmayı, toplumlar arasında karşılıklı anlayışı ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan Yunus Emre Enstitüsü, Seul'deki kültür merkeziyle Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kültür, sanat ve eğitim alanlarında gelişmesine katkı sunuyor.

Daha önce Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi (HUFS) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren merkez, 2025'te Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik kültür merkezi statüsünde tanındı. Emine Erdoğan'ın resmi açılışını gerçekleştirdiği kültür merkezi ise 2024 yılından bu yana hizmet veriyor.

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Türkçe öğretiminin yanı sıra öğrencilerin Türkiye'ye gönderilmesi, Türk mutfağı kursları, geleneksel el sanatları atölyeleri ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri aracılığıyla Koreli katılımcıların Türkiye'yi ve Türk kültürünü yakından tanımalarına imkan sağlayan merkezde halihazırda 21 kursiyer Türkçe eğitimi alıyor.