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Emine Erdoğan, Senegal Devlet Başkanı'nın eşiyle bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Marieme Faye Sall#Senegal
Emine Erdoğan, Senegal Devlet Başkanının eşiyle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 17:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Senegal Devlet Başkanı’nın eşi Marieme Faye Sall ile İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, "Gazze’de yaşanan trajedi için üzüntümüz ve endişemiz ortak" dedi.

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Emine Erdoğan, Marieme Faye Sall ile görüşmesini şu ifadelerle paylaştı:

Filistin İçin Tek Yürek Buluşmamız vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Senegal Devlet Başkanı’nın değerli eşi Marieme Faye Sall ile İstanbul’da bir araya geldik.

Gazze’de yaşanan trajedi için üzüntümüz ve endişemiz ortak.

Masum sivillere yönelik saldırıların bir an önce durdurulması hususunda gösterdiği dayanışma için Marieme Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum.

 

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#Emine Erdoğan#Marieme Faye Sall#Senegal

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