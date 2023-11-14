Emine Erdoğan, Senegal Devlet Başkanı'nın eşiyle bir araya geldi

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Emine Erdoğan, Marieme Faye Sall ile görüşmesini şu ifadelerle paylaştı:

Filistin İçin Tek Yürek Buluşmamız vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Senegal Devlet Başkanı’nın değerli eşi Marieme Faye Sall ile İstanbul’da bir araya geldik.

Gazze’de yaşanan trajedi için üzüntümüz ve endişemiz ortak.

Masum sivillere yönelik saldırıların bir an önce durdurulması hususunda gösterdiği dayanışma için Marieme Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum.