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Emine Erdoğan: Savaş bölgesindeki çocukların sesiyiz

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#Emine Erdoğan#Türkiye#Özbekistan
Emine Erdoğan: Savaş bölgesindeki çocukların sesiyiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen 'Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi'nde  “Özellikle Gazze başta olmak üzere savaş bölgelerindeki çocukların sesi olmayı insanlık vazifemiz olarak görüyoruz” dedi.

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Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen 'Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi'nde lider eşleri ve farklı ülkelerden temsilcilerle bir araya geldiklerini belirtti.

HİÇBİR AYRIM GÖZETMEDEN

Türkiye olarak hiçbir ayrım gözetmeden tüm çocukların yanında olmayı önemsediklerini vurgulayan Emine Erdoğan, “Bizim nazarımızda çocuk, insanlığın kalbidir. Onlara dair meseleler her zaman küresel gündemin merkezinde tutulmalıdır. Özellikle Gazze başta olmak üzere savaş bölgelerindeki çocukların sesi olmayı insanlık vazifemiz olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, kimsenin geride kalmadığı bir dünya, ancak savaş sirenleri sustuğunda mümkün olabilir” dedi. Emine Erdoğan, zirve vesilesiyle kurulan gönül birliğinin daim olmasını dileyerek, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür etti.

 

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#Emine Erdoğan#Türkiye#Özbekistan

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