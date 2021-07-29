Emine Erdoğan: Satın almayın, sahiplenin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dün Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.



Emine Erdoğan, barınakları gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Klinikte yeni doğan ünitesinde tedavi altında tutulan yavru kedilere biberonla süt veren Emine Erdoğan, kedilerin çocuklar için adeta bir rehabilitasyon olduğunu söyledi. Barınakta bakım altında alınan kedi, köpek ve kuşlarla da ilgilenen Emine Erdoğan, ses telleri kesilen ve kötü şartlar altında tutulduğu tespit edilen köpekler hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, hayvanların ses tellerinin kesilmesini “vahşet” olarak nitelendirdi. Hayvan sahiplenmek isteyenlere de “Satın almayın, barınaklardan sahiplenin” çağrısında bulundu.



Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

KAN DONDURAN ŞİDDET

“Haberlerde, kanımızı donduran, şiddet vakalarını duyuyoruz. Hayvanlara gösterilen şiddetin hiçbir türünü asla kabul edemeyiz. Bu suçların oluşmadan önlenmesi için çözüm üretmemiz gerekiyor. Hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, bu konuda atılacak önemli adımlardan biridir. Barınakların şartları düzeltilmelidir. Kafeslerin içinde geçen yaşam, yaşam değil, tutsaklıktır. Hayvanların yeme içme kadar, serbest dolaşma ihtiyaçlarına da cevap verecek, yaşam alanlarına ihtiyaçları var. Belediyelerimizin yenilikçi projeleriyle, tüm bu ihtiyaçları karşılayan yaşam alanlarının oluşacağına yürekten inanıyorum.



HEDİYE GİBİ ALINIYORLAR

Bugün hâlâ, cins hayvanların, özel günlerde hediye edilecek bir eşya gibi alındığını, sonra sokağa atıldığını görüyoruz. Oysa barınaklarda, sevgiye hasret onca hayvan var. Geçtiğimiz Hayvanları Koruma Gününde, Yedikule Hayvan Barınağından Leblebi’yi sahiplendik. Özellikle engelli olduğu için onu istedik. Buradan anne babalara tüm kalbimle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çocuklarımız, evcil hayvan istediklerinde onları barınaklara götürelim. Oradaki canlar, yalnızca başlarını okşayacak bir el istiyor. Onlara bir şans verelim.”



SES TELLERİ KESİLEN KÖPEKLE GELDİ

EMİNE Erdoğan, törene kucağında Chihuahua cinsi bir köpekle geldi. Köpeğin, geçen yıl Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanın bodrum katında ses telleri kesilmiş ve sağlıksız koşullarda tutulan 68 köpekten biri olduğu ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü öğrenildi. Programın maskotu olan Chihuahua cinsi köpek, kucaktan kucağa gezerek yoğun ilgi gördü. Ödül törenine katılan ünlü sanatçı Yonca Evcimik de Emine Erdoğan’ın kucağında gelen köpeği sahiplendi. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

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