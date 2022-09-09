Emine Erdoğan Sarıyer’deki "Mehmet Tabanca Anaokulu" açılışına katıldı

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Sarıyer'de Mehmet Tabanca Anaokulu'nun açılış töreninde konuşan Erdoğan, anaokulu açılışı vesilesiyle bir arada olmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Bu modern okulun, çocuklar için güzel bir geleceğin anahtarı olmasını dileyen Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, hayırseverlik, toplumsal karakterimizin en belirgin özelliğidir. Kadim medeniyetimiz, bizlere vakıf kültürüyle birlikte, emsalsiz bir iyilik ve dayanışma pratiğini, miras bırakmıştır. Tüm topluma fayda sağlayacak hizmetlerin peşinde koşan, bu uğurda büyük emek harcayan insanlar medarı iftiharımızdır" diye konuştu.

Emine Erdoğan, eğitimi desteklemenin, insanın ülkesine verebileceği en güzel hediye olduğuna inandığını ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tabanca Ailesi ile emeği geçenlere teşekkür etti.

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"İNSANIN DA EN VERİMLİ İŞLENEBİLECEĞİ VAKİT ÇOCUKLUĞUDUR"

Erdoğan, "İnsan geliştikçe, erdemlerle donandıkça, yaşam da doğru orantılı olarak güzelliklerle dolar. Ağacın yaşken eğildiği gibi, insanın da en verimli işlenebileceği vakit, çocukluğudur. Uzmanlar, 0-6 yaş aralığında, zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimimizin yüzde 70’ini tamamladığımızı söylüyorlar. Okul öncesi eğitim, çocukların dil gelişiminde, sosyal ve duygusal becerilerinin güçlenmesinde son derece önemli bir yere sahip. Ve bu çocuklar akademik hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar. Yaşamlarının sonraki evrelerinde daha başarılı yetişkinler olma ihtimalleri yükseliyor. Diğer bir önemli husus da okul öncesi eğitimin, dezavantajlı çocuklar için fırsat eşitliği sağlamasıdır. Dolayısıyla anaokulları, yaşama en iyi başlangıç yerleridir." dedi.

"5 YAŞ OKULLAŞMA ORANIMIZ YÜZDE 93 SEVİYESİNE ULAŞTI"

Erdoğan, hükümetin bu anlayışla erken çocukluk eğitime büyük önem verdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında 5 yaşındaki çocuklarımızın sadece yüzde 11’i bu eğitimden yararlanırken, bugün 5 yaş okullaşma oranımız yüzde 93 seviyesine ulaştı. 2022 yılı sonuna kadar, 5 yaşındaki tüm çocuklarımızın okullaşmasını hedefliyoruz. Bu anlamda, ’Temel Eğitimde 10 Bin Okul’ Projesi, erken çocukluk eğitimi için çok güzel fırsatların kapısını araladı. Bu projeyle 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı açılması hedeflendi. Büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki bugün itibariyle bin 409 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Köy ve seyrek nüfuslu yerlerde, sınıf açılması için gerekli olan 10 çocuk sayısını 5’e düşürdük. Böylelikle 20 bin köy çocuğumuz daha okul öncesi öğretmenleriyle buluştu. Çocuk sayısı 3-4 olan yerlerde ise ’gezici öğretmen sınıfı modeli’ ile evlatlarımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleneksel anlamda eğitim, toplumların, değerlerini genç kuşaklara aktarma gayretiydi. Bugün ise eğitimin amacı ve boyutları tamamen değişti. Günümüzde eğitim, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın yegane koşulu oldu. Teknoloji çağını yaşayan dünyamız, her an bilimsel ve teknolojik yeniliklere sahne oluyor. Evrensel bilgi havuzu gittikçe büyüyor. Dolayısıyla eğitim alanında güçlü ve donanımlı ülkeler, bu değişim rüzgarında savrulan değil, yön verenler olarak öne geçiyor. Meşhur bir sözde, ’yurt müdafaasının en emin yolu eğitimdir’ denir."

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"2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA 1450 TANE BAĞIMSIZ ANAOKULU"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitime büyük önem verdilerini belirterek, amaçlarının okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına ulaştırmak olduğunu kaydetti. Bakan Özer, bugün itibarıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılına 1450 bağımsız anaokulunu 10 bin 200 tane yeni ana sınıfını yetiştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatarak, "İnşallah 1450 çok kritik çünkü biz bu projeyi saygıdeğer Hanımefendi’nin himayesinde başlattığımız zaman Türkiye’deki bağımsız anaokulu sayısı 2 bin 887 idi. Yani bir yılda bundan daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık. İstanbul’da bu projeye başladığımız zaman 147 tane devlet anaokulu vardı ama 1538 tane bağımsız özel anaokul vardı. İşte biz bunun için İstanbul’a bin tane devlet anaokulu yapmak için yola çıktık ve bu 1450 tane yapmış olduğumuz yeni anaokulunun 690 tanesini İstanbul’da yaptık." diye konuştu.

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Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emine Erdoğan’a hediye takdim etti. Emine Erdoğan da hayırsever Erol Tabanca’ya teşekkür belgesi verdi. Programda daha sonra Emine Erdoğan, Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, Eski Bakanlardan Nabi Avcı, Tabanca ailesinin üyeleri ile bazı milletvekillerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Emine Erdoğan açılışını yaptığı anaokulunu protokol üyeleri ile birlikte gezdi. Anaokulundaki oyun, resim ve etkinlik odalarını gezen Erdoğan, çocuklarla sohbet ederek yakından ilgilendi.