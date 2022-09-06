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Emine Erdoğan, Saraybosna'da özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

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#Emine Erdoğan#Vladimir Nazor Özel Çocuklar Okulu#Bosna Hersek
Emine Erdoğan, Saraybosnada özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 20:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TİKA tarafından yapılan Vladimir Nazor Özel Çocuklar Okulu'nda duyusal algı odasının açılışını gerçekleştirdi.

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Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan resmi ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ilk durak Saraybosna'da, TİKA'nın yaptığı Vladimir Nazor Özel Çocuklar Okulu'nu ziyaret etti. Burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç ile özel gereksinimli çocuklar için kurulan "Duyusal Algı Odası"nın açılışını yapan Emine Erdoğan, okul müdürü ve öğretmenlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti. Emine Erdoğan, daha sonra özel gereksinimli öğrencilerin müzikli dans gösterisini izledi.

Programa katılan Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, açılışta yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türkiye'nin Bosna Hersek için yaptıklarından dolayı mutluluk duyuyoruz ama özellikle hassas grup olan özel çocuklarımızı da unutmadığınız için müteşekkiriz." dedi.

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Emine Erdoğan, Hota Muminovic'in bu sözleri üzerine, "Ben de sizlere bu yolu açtığınız, öncülük ettiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Okul Müdürü Maida Idrizoviç ise okulda verilen eğitim programları hakkında bilgi vererek, "Sayenizde Avrupa standartlarında bir okula sahip olduk." diye konuştu.

Açılışta, TİKA Başkanı Serkan Kayalar da yer aldı.

Emine Erdoğan, Saraybosnada özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

EMİNE ERDOĞAN'DAN MAARİF VAKFI OKULUNA ZİYARET

Saraybosna temasları kapsamında Türkiye Maarif Vakfı okulunu da ziyaret eden Emine Erdoğan, okulun öğrencileri tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Emine Erdoğan, burada, anaokulu ve ilkokul sınıflarını gezerek yetkililerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette 2. sınıf öğrencileri Emine Erdoğan için "Merhaba" isimli şarkıyı seslendirdi. Emine Erdoğan'a burada özel Boşnak zambağının yer aldığı bir tablo hediye edildi. Ziyaretinde Emine Erdoğan'a Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de eşlik etti.

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#Emine Erdoğan#Vladimir Nazor Özel Çocuklar Okulu#Bosna Hersek

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